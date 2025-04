SC Reusrath muss den Klassenkampf leben

Zwei Zähler trennen die Reusrather nun nur noch von Verfolger HSV Langenfeld auf dem ersten Abstiegsrang. Am Freitag (19.30 Uhr, Sportpark Reusrath) empfängt der SCR den CfR Links aus Düsseldorf zum Auftakt in den 29. Spieltag.

Dennoch wächst in dem Übungsleiter die Hoffnung auf Besserung. Eng verbunden ist dieser Optimismus mit der Personalsituation. Die war zuletzt arg angespannt und wohl der Hauptgrund für den schwierigen Saisonabschnitt der Reusrather. In absehbarer Zeit kommen etwa mit Max Richter-Oldekop, Dribbler Giuseppe Licausi und dem gewitzten Stürmer Moritz Kaufmann drei wichtige Akteure zurück. Im Training konnte Schobhofen erstmals in diesem Jahr mit 19 Spielern arbeiten. Dabei übte die Mannschaft auch an den Osterfeiertagen Technik und Taktik ein. Eine Pause gebiete die derzeitigen Lage nicht, begründete ihr Trainer.

Der berief zudem zwei Spieler aus der Reserve in die Bezirksliga-Auswahl: Tobias Bauer und Viktor Ergardt. Gerade Letzterer hatte in der vergangenen Saison noch fest zum Ensemble gehört und soll nun mit seiner Erfahrung helfen. „Er ist ein alter Hase“, sagt Schobhofen, „ich glaube, er tut der Mannschaft in der aktuellen Situation gut.“ Laut Reglement dürfen die beiden Akteure, sollten sie eingesetzt werden, dann jedoch in dieser Spielzeit nicht mehr für die Zweitvertretung auflaufen.

Für eine positive Perspektive auf die ausstehenden sechs Pflichtspiele sorgt bei den Reusrathern auch der vergangene Auftritt bei Spitzenreiter Aufderhöhe. Dort verkauften sich die Germanen trotz der 0:2-Niederlage teuer und hielten die Begegnung lange offen. In den ersten 30 Minuten sah Schobhofen seine Einheit gar als die bessere und schrieb ihr die größeren Halbchancen zu. Nur ein unglückliches Gegentor kurz vor dem Halbzeitpfiff sowie nach einem Konter in den Schlussminuten der Partie besiegelten die Pleite. „Die Art und Weise macht Hoffnung“, bekennt Schobhofen, „das muss jetzt aber auch der Maßstab sein.“

So erwartet er, dass seine Grün-Weißen am Freitag für den Klassenerhalt gegen eine erfahrene Truppe vom CfR Links viel laufen, aufopferungsvoll verteidigen und garstige Zweikämpfe führen – oder kurzum: Der SC Reusrath muss den Klassenkampf nun leben.