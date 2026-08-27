SC Reusrath: Maik Artz erklärt die Gründe seines Rückzuges Bezirksliga, Gruppe 2: Der Sportliche Leiter des SC Germania Reusrath war nach der Entscheidung, sich von Trainer Askin Polat zu trennen, von seinem Posten zurückgetreten. Bei FuPa erklärt Maik Artz seine Entscheidung. von Sascha Köppen · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Maik Artz ist als Sportlicher Leiter des SC Germania Reusrath zurückgetreten. – Foto: Leo_paul

Der SC Reusrath hatte sich Anfang der Woche nach nur zwei Spieltagen bereits von seinem Trainer Askin Polat getrennt (wir berichteten hier). In der Folge dieser Maßnahme trat auch der Sportliche Leiter Maik Artz zurück, so berichteten wir ebenfalls. Artz hat sich in der Folge bei uns gemeldet, um seine Sicht der Geschehnisse darzustellen. Diese Erklärung wollen wir Euch natürlich nicht vorenthalten.

"Da meine persönliche Einschätzung in dem Zusammenhang natürlich nur sehr verkürzt dargestellt werden konnte, möchte ich an dieser Stelle lediglich ein paar Dinge ergänzen, die mir wichtig sind, falls meine Sichtweise in der weiteren Berichterstattung eine Rolle spielen sollte. Ich habe immer gesagt, dass man nicht zwingend derselben Meinung sein muss. Man sollte die Meinung seines Gegenübers aber akzeptieren und respektieren, damit man sich auch danach noch gegenseitig in die Augen schauen kann. Unterschiedliche Auffassungen gehören für mich zum Sport und auch zum normalen Miteinander dazu.

Welcher Weg am Ende der richtige ist, wird sich ohnehin erst im Nachhinein zeigen. Genau deshalb habe ich die Entscheidung nach gerade einmal zwei Spieltagen und unter den gegebenen Umständen für mich anders bewertet. Die Vorbereitung war aus meiner Sicht alles andere als optimal, dazu fehlte uns an den vergangenen Spieltagen ein erheblicher Teil des Kaders. Mir ist dabei wichtig, dass meine Kritik nicht als alleinige Schuldzuweisung an den Verein oder das Trainerteam verstanden wird. Ich habe intern ebenso deutlich angesprochen, dass sich auch die Mannschaft und einzelne Spieler selbst hinterfragen müssen. Eine Mannschaft trägt aus meiner Sicht genauso Verantwortung dafür, welche Stimmung innerhalb des Teams entsteht, wie sie mit einem Trainerteam arbeitet und ob sie bereit ist, sich auf einen gemeinsamen Weg einzulassen. Es ist einfach, irgendwann festzustellen, dass es „nicht mehr funktioniert“. Schwieriger ist es, ehrlich zu hinterfragen, welchen eigenen Anteil man daran hatte. Gleichzeitig werde ich keine einzelnen Spieler öffentlich verantwortlich machen und auch keine internen Gespräche nach außen tragen. Das gehört für mich zum respektvollen Umgang miteinander.