SC Reusrath kann beim HSV Langenfeld Meister werden

Reusrath könnte mit etwas Schützenhilfe aufsteigen. – Foto: wilhelm gundlach

Nachdem sich der SC Reusrath in der Bezirksliga in den vergangenen zwei Spielzeiten über weite Strecken gegen den Abstieg in die Kreisliga A wehren musste, betonten die Verantwortlichen des Vereins um Trainer Marco Schobhofen vor der laufenden Saison stets, dass sie auf einen insgesamt ruhigen Verlauf hoffen.

Ein sicheres Unterfangen ist der eigene Erfolg im Langenfelder Derby aber freilich nicht. Dementsprechend berichtet Schobhofen auch von keinerlei Spannungsabfall bei seiner Elf, die vor einer Woche dank eines 3:0-Sieges gegen Germania Wuppertal die Relegation um den Landesliga-Aufstieg fix machte. „Man merkt, dass die Jungs heiß darauf sind, noch einmal zu gewinnen“, sagt er. Und: „Wir wollen das, was in unserer Macht steht, beeinflussen.“ Schließlich soll sich seine Auswahl keine Vorwürfe machen, sollte der SV Solingen tatsächlich bei DV II nicht siegen. Grundsätzlich glaubt Schobhofen nicht, dass der aktuelle Spitzenreiter stolpert, unwahrscheinlich ist es, so gibt er zu, gleichwohl ebenfalls nicht.

Damit meinten sie freilich: möglichst keine Sorgen um den Klassenerhalt. Entspannt wurde die Runde dennoch nicht, sehen sich die Germanen doch überraschend inmitten des Meisterschafts- und Aufstiegsrennens wieder. Mit einem Sieg bei Lokalrivale HSV Langenfeld am Sonntag (15 Uhr, Heinrich-Völkel-Anlage), und sollte Tabellenführer SV Solingen im Fernduell gleichzeitig nicht gegen DV Solingen II gewinnen, können die Reusrather ihrer Leistung am letzten Spieltag sogar die Krone aufsetzen.

Denn die Solinger Zweitvertretung tut alles für den Klassenerhalt. Das zeigte sich nicht nur anhand einer Aufholjagd des einstigen Schlusslichtes, am vergangenen Spieltag hätte die Mannschaft zudem gegen den Dritten, FSV Vohwinkel, gewinnen können – ja aufgrund der Chancen fast müssen. Dennoch betont Schobhofen: „Wir gehen alle von der Relegation aus.“ So lehnte er ab, einen SCR-Vertreter als Beobachter in die Klingenstadt zu entsenden. „Es bringt uns nicht“, erläutert der Übungsleiter, „wir müssen sowieso gewinnen.“ Mit dem HSV steht hierbei überdies ein Gegner auf der anderen Seite, der es seinem Ensemble schwer machen wird.

Für die Langenfelder unter Coach Aziz Ait Ben Omar geht es bereits seit einer ganzen Weile tabellarisch um nichts mehr. Der Trainer, der zur Saisonhalbzeit Vorgänger Roberto Marquez ablöste, gilt als Fachmann im Jugendfußballbereich. Demnach verwundert es nicht, dass der HSV in der kommenden Saison verstärkt auf die Einbindung von A-Jugendlichen setzen wird. Laut Ben Omar stoßen nach derzeitigem Stand 16 junge Akteure zum Klub dazu. Davon kommen bis zu zehn aus der eigenen Jugendabteilung. Durch die konsequente Arbeit mit den Talenten setzt Ben Omar im Saisonendspurt Reizpunkte und hält die Anspannung hoch. „Sie sind natürlich anders motiviert“, sagt er über die Nachwuchsspieler, „sie bringen einen ganz anderen Ehrgeiz und eine andere Intensität mit.“

Dabei werden sie nicht nur bei den Übungseinheiten unter der Woche gefordert und gefördert, sondern darüber hinaus auch in der Bezirksliga eingesetzt: Mindestens vier Spieler aus der A-Jugend standen somit zuletzt regelmäßig in der Startelf. Diesen Pfad wird Ben Omar sicherlich auch beim Aufeinandertreffen mit Reusrath nicht verlassen. Er und sein Team sind sich bewusst, dass sie gewichtig in den Meisterschaftskampf eingreifen können. Doch ohnehin ist die Begegnung für Ben Omar eine bedeutende. Er selbst stieg einst mit dem SCR als Torwart von der Kreis- in die Bezirksliga auf. Einige der heute weiterhin Aktiven kennt er aus dieser Zeit noch. „Deswegen ist es auch für mich etwas Besonderes“, bekennt er.