SC Reusrath ist bei einer Abschiedstournee im Titelrennen

Nachdem auf dem Trainerposten von Bezirksligist SC Reusrath (SCR) nun immerhin insofern Klarheit herrscht, als dass Chef Marco Schobhofen sein Amt im kommenden Sommer niederlegt, geht es für Mannschaft und Coach nun um eine möglichst erfolgreiche Abschiedstournee. Und mit einem Rückstand von mittlerweile drei Punkten auf Tabellenführer SV Solingen ist die große Möglichkeit auf einen überraschenden Aufstieg der Reusrather in die Landesliga tatsächlich weiter gegeben. Am Sonntag (13 Uhr, Nebenplatz der IMS Arena) wartet die SSVg Velbert II.
Nach in der Rückrunde zwei absolvierten Partien lässt sich ein spielerisch insgesamt guter Start des SCR ins neue Jahr feststellen, einzig ein Ergebnis passt nur bedingt zu den gezeigten Leistungen. Zunächst schlug Reusrath den SC Viktoria Rott aus Wuppertal souverän mit 4:0. Laut Schobhofen hätte die Toranzahl seines Teams gar noch höher ausfallen müssen. Das darauffolgende 1:1 bei Abstiegskandidat Hackenberg war jedoch ein kleiner Rückschlag im Titelrennen.
In der Partie trumpfte zunächst SCR-Keeper Tim Hechler auf, bevor schließlich fast ausschließlich Reusrath das Spielgeschehen diktierte. Doch wie schon gegen Rott musste Schobhofen die Chancenverwertung seiner Auswahl bemängeln und kritisieren. Die versäumte es, früher in Führung zu gehen und sodann nachzulegen. „Dann wäre der Ofen aus gewesen“, sagt der Trainer. Hatte Reusrath in der Vorrunde noch massig von eigenen späten Treffern profitiert, drehte die Elf aus Hackenberg den Spieß nun um: Mit dem letzten Schuss erzielte sie den Ausgleich und einen wichtigen Punkt im Tabellenkeller. „Man hat gemerkt, dass sie gegen den Abstieg kämpfen“, erzählt Schobhofen.
Die Rolle des Gejagten mussten die Grün-Weißen daher nun endgültig an den SV Solingen abtreten. Das, gleichwohl, muss kein Nachteil sein. „Ich könnte mir vorstellen, dass uns das besser liegt“, vermutet der Übungsleiter. Entgegen dem Solinger Spitzenreiter sowie dem Verfolger aus Vohwinkel hat der SCR den Aufstieg vor der aktuellen Spielzeit nicht als Ziel ausgegeben. Grundsätzlich nimmt Schobhofen aber freilich große Lust im Team auf die Überraschung wahr. Es will solange es geht um die Meisterschaft spielen. „Dafür sind die Jungs ehrgeizig und ambitioniert genug“, sagt er.
Was genau ihn und seine Schützlinge beim Spiel in Velbert erwartet, ist nicht ganz klar. Schließlich erhält die Mannschaft von Spielertrainer Massimo Mondello hin und wieder Verstärkung aus dem Regionalliga-Team. Diese Bedingung sei nicht zu ändern, so Schobhofen, im Gegenteil – sie müsse motivieren. Die Velberter Zweitvertretung sei eine läuferisch und fußballerisch gute Mannschaft, gegen die der SCR an seine Leistungsgrenze gehen müsse. Das Hinspiel gewann Reusrath 4:1. Laut Schobhofen spiegelt das Ergebnis allerdings nicht die tatsächliche Ausgeglichenheit der Begegnung wider.