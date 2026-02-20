SC Reusrath ist bei einer Abschiedstournee im Titelrennen Trainer Marco Schobhofen verlässt den SC Reusrath am Saisonende, selbst wenn der Bezirksligist den Aufstieg schaffen sollte. Sein Team ist ambitioniert, für diese Überraschung zu sorgen. Am Sonntag geht es zur SSVg Velbert II. von RP/ Tobias Brücker · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Reusrath kämpft um den Aufstieg – Foto: wilhelm gundlach

Nachdem auf dem Trainerposten von Bezirksligist SC Reusrath (SCR) nun immerhin insofern Klarheit herrscht, als dass Chef Marco Schobhofen sein Amt im kommenden Sommer niederlegt, geht es für Mannschaft und Coach nun um eine möglichst erfolgreiche Abschiedstournee. Und mit einem Rückstand von mittlerweile drei Punkten auf Tabellenführer SV Solingen ist die große Möglichkeit auf einen überraschenden Aufstieg der Reusrather in die Landesliga tatsächlich weiter gegeben. Am Sonntag (13 Uhr, Nebenplatz der IMS Arena) wartet die SSVg Velbert II.

Nach in der Rückrunde zwei absolvierten Partien lässt sich ein spielerisch insgesamt guter Start des SCR ins neue Jahr feststellen, einzig ein Ergebnis passt nur bedingt zu den gezeigten Leistungen. Zunächst schlug Reusrath den SC Viktoria Rott aus Wuppertal souverän mit 4:0. Laut Schobhofen hätte die Toranzahl seines Teams gar noch höher ausfallen müssen. Das darauffolgende 1:1 bei Abstiegskandidat Hackenberg war jedoch ein kleiner Rückschlag im Titelrennen. Diesmal trifft der Gegner spät In der Partie trumpfte zunächst SCR-Keeper Tim Hechler auf, bevor schließlich fast ausschließlich Reusrath das Spielgeschehen diktierte. Doch wie schon gegen Rott musste Schobhofen die Chancenverwertung seiner Auswahl bemängeln und kritisieren. Die versäumte es, früher in Führung zu gehen und sodann nachzulegen. „Dann wäre der Ofen aus gewesen“, sagt der Trainer. Hatte Reusrath in der Vorrunde noch massig von eigenen späten Treffern profitiert, drehte die Elf aus Hackenberg den Spieß nun um: Mit dem letzten Schuss erzielte sie den Ausgleich und einen wichtigen Punkt im Tabellenkeller. „Man hat gemerkt, dass sie gegen den Abstieg kämpfen“, erzählt Schobhofen.