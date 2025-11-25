Der SC Reusrath führt die Liga an. – Foto: wilhelm gundlach

SC Reusrath hat aus Fehlern gelernt Der SC Reusrath steht völlig überraschend an der Tabellenspitze der Bezirksliga. Da ist es nur logisch, dass es erste Gedaken gibt, wie der Verein mit einem Aufstieg umgehen würde.

Drei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde im nahenden Dezember führt der SC Reusrath die Tabelle in der Bezirksliga mit vier Punkten Vorsprung vor den Verfolgern SV Solingen, FSV Vohwinkel und Jugoslavija Wuppertal überraschend an. Ungeplant befindet sich die Mannschaft von Trainer Marco Schobhofen mitten im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga.

Es wäre der wohl größte sportliche Erfolg des Klubs, der 2020 unter Trainer Ralf Dietrich nur aufgrund des Liga-Abbruchs durch die Corona-Pandemie als Spitzenreiter der damaligen Hinrunde mit dem Übergang in die nächsthöhere Spielklasse belohnt wurde. Auch wenn die Verantwortlichen um Schobhofen, Fußball-Abteilungsleiter Tim Schlüter und Vereinschef Sascha Mierbach ob der Frühphase der Saison noch keine echten Gedanken an Meisterschaft und Aufstieg verschwenden, sind sie sich im Lichte der nahenden Sportsensation doch in einem Punkt einig: Die Fehler aus der Vergangenheit sollen nicht wiederholt werden. Denn nachdem vor rund fünf Jahren die Sicherheit bestand, eine Spielzeit der Landesliga anzugehören, investierten die Verantwortlichen in allerlei neue Spieler, die fortan für den Klassenerhalt sorgen sollten. Diese „Legionäre“, wie Mierbach sie bezeichnet, brachten gleichwohl einerseits gewisse Gehaltsvorstellung mit, und überdies galt spätestens im zweiten Jahr Landesliga die in Reusrath eigentlich so wichtige mannschaftliche Geschlossenheit innerhalb der Kabine angesichts der Unterschiedlichkeiten als gestört. Nach dem Abstieg in die Bezirksliga 2023 verließen die meisten Akteure daher den Verein wieder, der die Auswahl somit gänzlich neu aufbauen musste. Das Hauptaugenmerk: Reusrather oder Langenfelder Jungs mit klarem Bekenntnis zum SCR und dessen Philosophie.

Aufstieg birgt große Herausforderungen Dementsprechend läge ein Aufstieg, nachdem die sportliche Grundlage dafür geschaffen ist, vollends in der Hand von Trainerstab und Team. Erst wenn sie wollen, würde der Klub für die Landesliga melden. „Das kann man einer Mannschaft nicht nehmen“, sagt Mierbach. Zugänge gäbe es demnach nur vereinzelt – und einzig aus der Region. Für eine gute Rolle in der neuen Klasse rechnet er grob mit einer nötigen Verdoppelung des Etats. Den könnte der Verein nicht aufbringen. Vertragsamateure wird es daher nicht geben. Ein Aufstieg wäre aufgrund der in Langenfeld fehlenden Großsponsoren ausschließlich unter den derzeitig vorhandenen finanziellen Strukturen – und dementsprechend wohl als klarer Außenseiter – bestreitbar.