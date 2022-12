SC Reusrath: Gute Leistung, schlechtes Ergebnis Der Reusrather Landesligist hält trotz personeller Sorgen gegen den Spitzenreiter Frintrop gut mit. Er vergibt aber seine Chancen und verliert 0:2. Trainer Ralf Dietrich vermisst das Spielglück.

Trotz der personellen Situation hielt der SCR mit der offensiv stärksten Truppe der Liga über weite Strecken gut mit, wobei die Essener in der Summe die klar spielbestimmende Mannschaft stellten, und in der Anfangsphase war mehrfach SC-Keeper Maurice Okicic die Endstation war. Die Gäste hingegen inszenierten aus einer dicht gestaffelten Abwehr im 5-4-1-System überfallartige Konter – Pascal Hinrichs und Moritz Kaufmann scheiterten in aussichtsreichen Positionen (15./34.).

Bitter: In der 20. Minute verletzte sich mit Pasqualone der nächste Akteur, und der geschwächte Wadenpohl kam zum Einsatz, sodass auch die Positionen kurzerhand geändert werden mussten. In der 22. Minute nutzen die Hausherren nach einem Freistoß von Tim Bönisch eine Unachtsamkeit in der SCR-Defensive und gingen durch Kapitän Jonas Rübertus mit 1:0 in Führung. „Der Tabellenführer hat die deutlich größeren Spielanteile und liegt völlig verdient in Führung. Aber die Jungs schlagen sich mit dem letzten Aufgebot tapfer und hatten ihrerseits zwei gute Konterchancen“, fand der SCR-Vorsitzende Arno Gerdes zur Halbzeitpause eines intensiven und abwechslungsreichen Spiels.

Auch in Durchgang zwei hielten die Gäste an ihrer Spielweise fest. In der 55. Minute scheiterte DJK-Torjäger Yannick Reiners per Foulelfmeter am zuverlässigen Okicic, der den 20. Saisontreffer reflexartig verhinderte. In der Folgezeit versäumte es der SCR, nach Kontern den Ausgleich zu erzielen, sodass das zweite Saisontor von Rübertus nach einer Ecke von Bönisch die Entscheidung herbeiführte – 2:0 (72.).

„Der Sieg war in der Höhe gerecht, weil uns auch diesmal das Spielglück fehlte. Wir können mit der Leistung, aber nicht mit dem Ergebnis leben“, meinte SCR-Coach Dietrich, dessen Truppe den ersten Abstiegsplatz mit einem Punkt Rückstand zum rettenden Ufer belegt. DJK-Trainer Marcel Cornelißen meinte: „Wir haben heute gegen einen taktisch klug ausgerichteten und disziplinierten Gegner in der Höhe verdient gewonnen.“

SCR: Okicic – Kubny, Rueter, Fabian Steinhäuser, Salihi (86. Kadessy), Hinrichs, Beckmann, Martin Steinhäuser (88. Zadran), Moritz Kaufmann (75. Kachnowski), El Marhouni (85. Maier), Pasqualone (20. Wadenpohl).

Tore: 1:0 (22.) Rübertus, 2:0 (72.) Rübertus.