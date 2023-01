HInter Reusrath liegt ein intensives TEstspiel-Wochenende. – Foto: Heiko van der Velden

SC Reusrath fordert Monheims Auftaktgegner Die Sportfreunde Baumberg und der SC Reusrath waren am Wochenende im Testspiel-Einsatz.

Gegner aus der Mittelrheinliga hatten sich die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) und des 1. FC Monheim (FCM) für Testspiele am Samstag ausgesucht, doch nur eines der beiden fand statt: Die Partie des FCM bei der U23 des SC Fortuna Köln wurde kurzfristig abgesagt. Ärgerlich für die Monheimer, dass der für acht Tage vor dem Beginn der Rückrunde geplante Härtetest nicht stattfinden konnte. Am Dienstag soll es die Generalprobe vor dem Wiederbeginn geben und um 19.30 Uhr der Landesligist FSV Vohwinkel in Monheim antreten – wenn es denn das Wetter zulässt.

So waren am Samstag von den beiden Oberligisten nur die SFB im Testspiel-Einsatz und gewannen dann daheim auch recht souverän gegen den SV Eintracht Hohkeppel mit 4:0 (2:0). Enes Topal gelang ein Doppelpack (31. und 42. Minute) zur Pausenführung, wobei er seinen zweiten Treffer per Strafstoß erzielte. Nach dem Seitenwechsel unterlief Hohkeppels Tayfun Pektürk ein Eigentor, das den Baumbergern den dritten Treffer brachte (52.), für den Endstand war SFB-Routinier Robin Hömig verantwortlich (75.). Landesligist SC Reusrath (SCR) wiederum hat eine intensive Testspielwoche am Samstag gestartet: Daheim gab es eine 0:1-Niederlage gegen den Kreisligisten TuSpo Richrath, für den Maximilian Armerding den Siegtreffer erzielte (62.). SCR-Trainer Ralf Dietrich setzte dabei aber auch nur einen Bruchteil seines Kaders ein, denn am Sonntag ging es direkt weiter: Bezirksligist SC Ayyildiz Remscheid war nachmittags zu Gast, und Dietrich tauschte nun die Anfangself in weiten Teilen durch. Diesmal stand am Ende auch ein Sieg: Martin Steinhäuser (39. Minute) und Robin Seinsch (81.) erzielten die Treffer beim 2:0 (1:0)-Erfolg.