SC Reusrath fiebert dem Highlight entgegen Am Samstag kommt Fußball-Bundesligist 1. FC Köln zum Freundschaftsspiel beim Reusrather Landesligisten, dessen Vorfreude entsprechend groß ist. Die Organisatoren rechnen mit einem reibungslosen Ablauf am Jahnplatz.

Bedauerlich: Die Langzeitverletzten Justin Neufeld, Gian Conrad, Paul Degner, Marco Pasqualone und Robin Seinsch können nicht mitwirken, werden aber am Samstag in den neuen speziell angefertigten Trikots eng zum Team gehören. Bei Stephan Kremmers (41), dem zweiten Vorsitzenden, schlagen als eingefleischtem FC-Fan zwei Herzen in einer Brust: „Ich hoffe natürlich, dass beide Teams den Klassenerhalt erreichen und die Chancenverwertung im neuen Jahr für uns und für den FC effektiver wird“, sagt er. Er wünscht sich eine einstellige Niederlage und einen Ehrentreffer gegen den Dreizehnten der Bundesliga.

Nach dem erlösenden 4:1-Coup im letzten Pflichtspiel beim DV Solingen fiel Trainer Ralf Dietrich ein Stein vom Herzen: „Jetzt können wir das Spiel gegen den 1. FC Köln in vollen Zügen genießen. Es wird sicherlich für alle das absolute Highlight, und das komplette Team hat es sich nach einem erfolgreichen Jahr redlich verdient.“ Auch die beiden Co-Trainer Jan Kinnen und Patrick Kommoß fiebern dem Vergleich mit den Profis der Domstädter entgegen. „Wir wollen uns trotz des Klassenunterschiedes so gut wie möglich präsentieren“, meint Kommoß, der einen ehrgeizigen sechstklassigen Gastgeber erwartet, während auch Jugendleiter Kinnen glaubt, dass sich der SCR achtbar aus der Affäre ziehen wird: „Es wird für den gesamten Verein der sportliche Höhepunkt in der fast 110-jährigen Geschichte, weil auch die Jugendabteilung mit Einlaufkindern, Balljungen und die älteren Junioren in vielen Bereich helfen und demzufolge näher zusammenrücken.“

Kremmers und der ausgesprochen engagierte und bemühte Arno Gerdes erwarten nach der wochenlangen Organisation einen reibungslosen Ablauf im Jahnstadion und einer Einsicht des Wettergottes. Das Team des erfolgreichen Trainers Steffen Baumgart befindet sich seit dem 8. und noch bis zum 23. Dezember in der ersten Vorbereitungsphase am Geißbockheim. Nach dem wohlverdienten Urlaub gehen die Kölner am 2. Januar in die zweite Phase der Mission „sorgenfreie Rückrunde“ mit dem Heimspiel gegen Werder Bremen (21. Januar), bevor man in der Englischen Woche den Abschluss der Hinrunde beim FC Bayern München bestreitet und die Woche beim FC Schalke 04 abschließt.

Die Partie beim SC Reusrath ist bisher das einzige feststehende Testspiel bis zur Weihnachtspause. Der zuletzt verletzte Dejan Ljubicic wird wohl im neuen Jahr ins Mannschaftstraining einsteigen, während sich Ellyes Skhiri nach der WM-Teilnahme für Tunesien im Urlaub befindet. Mark Uth wird zum zweiten Mal im Schambein- und Adduktorenbereich operiert. Während der insgesamt fünf Trainingswochen des Double-Gewinners von 1978 soll aufgeholt werden, was aufgrund der Europa-Belastung abhanden gekommen war: Die Automatismen in der Offensive und Defensive, um schnellstmöglich aus dem Abstiegskampf zu kommen, den Baumgart nach zuletzt drei Niederlagen in Folge ausgerufen hatte. Zum Trainingsauftakt meinte der Kölner Coach: „Spaß haben die Jungs immer. Man merkt schon, dass eine gewisse Frische da ist, auch vom Kopf her.“ Am Samstag wird sich zeigen, wie frisch sich die FC-Truppe um Kapitän Jonas Hector gegen die hochmotivierten Reusrather präsentieren wird.