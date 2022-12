SC Reusrath feiert den ersehnten Überraschungserfolg Der Landesligist aus Reusrath gewinnt beim Spitzenteam DV Solingen nach einer bärenstarken Vorstellung 4:1 und verkündet zwei Zugänge.rn

Vor dem Spiel mussten Louis Kubny, Marco Pasqualone (beide verletzt) und Martin Steinhäuser (Corona) kurzfristig absagen, während Moritz Kaufmann aus taktischen Gründen auf der Bank saß. Cheftrainer Ralf Dietrich und Co-Trainer Patrick Kommoß mussten demzufolge abermals kurzfristig improvisieren: Routinier Jonas Hergesell, Benjamin Wadenpohl, Maximilian Steinebach und Qasim Zadran rückten gegenüber der Vorwoche in die Startelf. Das System der Reusrather am zweiten Rückrunden-Spieltag sah wie zuletzt vor, aus einer kompakten Abwehr im 5-4-1-System gefährliche Konter gegen den offensiv- und heimstarken Gastgeber zu inszenieren.

Der SCR war bei Minusgraden und auf dem schwer bespielbaren Naturrasen sofort auf Betriebstemperatur, weil die wichtigen Offensivkräfte der Klingenstädter nahezu neutralisiert wurden und die vorzüglichen Konter über Wadenpohl, Steinebach und Pascal Hinrichs stets gefährlich waren. Nachdem der sichere SCR-Keeper Maurice Okicic seine Kameraden per Glanztat vor dem Rückstand bewahrt hatte (12.), scheiterte der freigespielte Wadenpohl an DV-Schlussmann Karagiannis (13.). In der 28. Minute führte eine Co-Produktion zwischen den herausragenden Steinebach und Hinrichs zum 1:0, weil „Passi“ das Spielgerät eiskalt unterbrachte. Teammanager Marcel Pollet war zur Pause überaus zufrieden: „Die Mannschaft hinterlässt einen disziplinierten Eindruck und knüpft an die Leistung der Vorwoche an.“

In Durchgang zwei präsentierte sich der SCR weiterhin als kollektive und effektive Einheit, sodass man nach einem Konter das 2:0 erzielte – Hinrichs steckte auf den starken Bilal El Marhouni durch, der sein erstes Saisontor erzielte (53.). Drei Minuten später scheiterte Steinebach nach einem Zuspiel von Hinrichs in aussichtsreicher Position (56.), bevor er mit seinem sechsten Saisontreffer die Weichen auf Sieg stellte – nach einem Zusammenspiel zwischen Hinrichs und Wadenpohl schoss er zum 3:0 ein (61.). Fünf Minuten später erhöhte der eingewechselte Moritz Kaufmann nach Vorarbeit von Steinebach auf 4:0 (65.). Das 4:1 der Hausherren per Foulelfmeter durch Ismail Cakici war nur noch Ergebniskosmetik (79.). „Das gesamte Team hat eine großartige Leistung abgeliefert und wurde endlich für seine Bemühungen belohnt. Wir haben dem Favoriten durch unsere Disziplin und Effektivität den Zahn gezogen“, freute sich ein erleichterter Dietrich, der mit dem oberligaerfahrenen Philipp Hombach und Marvin Klein (beide zuletzt HSV Langenfeld) zwei Neuverpflichtungen bekanntgab.

SCR: Okicic, Rueter, El Marhouni (79. Kachnowski), Fabian Steinhäuser, Salihi, Hinrichs (90. Bartels), Beckmann, Wadenpohl (61. Kaufmann), Steinebach, Hergesell, Zadran (87. Maier). Tore: 0:1 (28.) Hinrichs, 0:2 (53.) El Marhouni, 0:3 (61.) Steinebach, 0:4 (66.) Mo. Kaufmann, 1:4 (79.) Cakici.