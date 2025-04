SC Reusrath: Ein spätes Remis, das schmerzt

Lange biss sich die Elf des SC Reusrath an einem destruktiven Bollwerk des CfR Links aus Düsseldorf die Zähne aus. In einer durch den abstiegsbedrohten einstigen Landesligisten couragiert geführten Partie belohnte sich die Mannschaft von Trainer Marco Schobhofen für ihren unermüdlichen Aufwand dennoch spät – und blieb nach Abpfiff trotzdem unzufrieden zurück.

Das 1:1 (0:0) hilft im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga nur wenig, und der SCR droht in der entscheidenden Saisonphase erstmals auf den Relegationsplatz abzurutschen.

Dem ausgelassenen Reusrather Jubel über den späten Ausgleich folgten nur zwei Zeigerumdrehungen später Ernüchterung und größtenteils hängende Schultern. „Wir hatten uns viel vorgenommen“, sagte Schobhofen, „und dem Spielverlauf nach war mehr drin.“ Doch in der derzeitigen Lage scheint sich seine Auswahl gerade mit dem Toreschießen schwer zu tun. Obwohl sich die Reusrather einige hochkarätige Möglichkeiten erspielten, scheiterten sie – wohl auch an sich selbst. „Das ist zum Leben zu wenig, und zum Sterben zu viel“, urteilte Schobhofen über den Punktgewinn. „Ich kann den gerade schwer einordnen.“

Eigentlich hatte der Übungsleiter einen guten Auftritt der Germanen gesehen. Bereits nach fünf Minuten umkurvte SCR-Stürmer Paul Degner Schlussmann Oliver Schilbock, konnte den Ball aus spitzem Winkel und kniehoch aber nicht mehr gefährlich genug aufs Tor bringen. In dieser Anfangsphase spielten nur die Hausherren. Bis zuletzt setzten die Gäste auf eine Fünferkette. Nach einer der zahlreichen Reusrather Ecken durch Pascal Hinrichs kam Justin Neufeld an das nicht sauber verteidigte Spielgerät, doch sein Abschluss aus fünf Metern wurde noch entscheidend und in höchster Not über die Latte gelenkt (16.). Und nur zwei Minuten später erlief Degner einen missglückten Rückpass, scheiterte allerdings an Schilbock.

Nach rund 20 Minuten ebbte der Druck der Gastgeber ab. Dem CfR gelang es nun, das Geschehen durch Ballbesitz zu beruhigen. Infolge eines erfolgreichen Pressings setzte Paschalis Ivantzikis einen Schuss aus halbrechter Position an den Außenpfosten (28.). Der Stürmer war der größte Gefahrenherd aus Reusrather Sicht, und er bestätigte seinen gefühlvollen Fuß nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte: Nach einer Ecke von Patrick Kamprakis kam der Ball zu Ivantzikis, der ihn am Strafraum lauernd per Dropkick sehenswert in die untere linke Ecke zum 0:1 versenkte (59.). Es war einer der wenigen Düsseldorfer Torschüsse.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es die Gäste in einem nach rund 65 Minuten wilder werdenden Spiel verpassten, für die Entscheidung zu sorgen – etwa als sie mit drei Mann auf zwei Verteidiger liefen, und Ferhat Tuncer mit einer Monstergrätsche das 0:2 verhinderte (66.).

So blieben die Gastgeber stets im Duell. Zwar erarbeiteten sie sich nun länger keine Großchancen mehr, gleichwohl wiederholt Standardsituationen von der Eckfahne aus. Als eine dieser Hereingaben von Hinrichs durch Jan Gies abgefälscht rechts am Gehäuse vorbeihüpfte, lag eine gefühlte Vorentscheidung in der Luft (84.). Doch eine Pointe hatte die Begegnung noch: Wieder war es eine Ecke von Hinrichs – nur diesmal hielt Joker Luca Piatkowski seine langen Beine hin, und der Ball trudelte ins lange Eck (90.+2). „Es ist am Ende verdient, aberglücklich“, gab Schobhofen zu. Sein Blick geht seit Freitagabend auf die Ergebnisse der Konkurrenz.