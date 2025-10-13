Der SC Reusrath hat im Derby gewonnen. – Foto: Dennis Kemmerling

SC Reusrath bleibt auch im Derby makellos Die Reusrather Bezirksliga-Spitzenreiter besiegen TuSpo Richrath mit 2:0. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 2 Richrath SC Reusrath

Die Bilanz des SC Reusrath und Trainer Marco Schobhofen bleibt in der Bezirksliga weiter nahezu makellos. Dank eines 2:0 (0:0)-Erfolges im Derby gegen das von Lukas Beruda eingestellte TuSpo Richrath bleiben die Germanen ohne Niederlage an der Tabellenspitze. So zeigte sich nach dem Abpfiff ein Bild der Gegensätze: Während die Heimelf vor ihrer Bank lautstark den Sieg zelebrierte, herrschte bei den Gästen Krisenstimmung. Die Mannschaft hatte minutenlang einen Kreis gebildet, deutliche Meinungsverschiedenheiten offenbart und war schließlich in Stille auseinandergegangen.

Beruda schien die Vorgänge ein wenig herunterzuspielen, bilde seine Auswahl doch nach jeder Partie einen solchen Kreis. Sowohl er als auch einige Spieler – etwa Routinier Alen Vincazovic – ergriffen demnach mitunter emotional das Wort. Dabei ging es auch um die Szenen vor den Gegentreffern, in denen sich die Richrather trotz anderslautender Instruktionen durch das Trainerteam in der Halbzeitpause falsch verhielten. „Mit dem Ergebnis sind wir hier noch gut bedient“, sagte Beruda. „Reusrath ist momentan deutlich effizienter als wir – wir quälen uns, um ein Tor zu erzielen, und schenken sie auf der anderen Seite her.“ Dabei verlief die Begegnung über weite Strecken zunächst ausgeglichen. Wenngleich die Hausherren nach sieben Minuten hätten in Führung gehen müssen, nachdem eine flache Hereingabe von Pascal Hinrichs Angreifer Giuliano Rizzelli in der Mitte erreichte, der den Ball aber aus rund elf Metern über das Tor schoss. Wenig später gelangte die Flanke von Kevin Luginger auf den Kopf von Leo Luca de Rubertis, der das Spielgerät umjubelt im Kasten unterbrachte – aber: Abseits (25.). Der Treffer des Abwehrmannes sollte jedoch eine Vorausdeutung sein.

SCR macht den Decke drauf Danach gelang es TuSpo selbst, vermehrt die Kontrolle zu übernehmen. Nach einigen wenigen kleineren Chancen hatte die erste richtig gute dann Francesco Infantino kurz vor dem Pausenpfiff. Der 23-Jährige setzte eine Ablage aus circa 18 Metern mit Schnitt über das Gehäuse von SCR-Keeper Tim Hechler (42.).