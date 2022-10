SC Reusrath benötigt gegen TuSEM 90 Minuten Konstanz und Kampf Die Reusrather brauchen Sonntag einen Heimsieg gegen TuSEM Essen, um aus dem Keller der Landesliga zu kommen.

Beim derzeit arg gebeutelten und teilweise verunsicherten Landesligisten SC Reusrath sind es aktuell die entscheidenden Momente, die über Punktverluste oder den jetzigen Tabellenplatz (12. Rang/5 Punkte) entscheiden: ein verschossener Elfmeter, ein glasklarer nicht gegebener Strafstoß, haarsträubende Fehler im Spielaufbau, zahlreiche individuelle Fehler oder der Ausgleichstreffer in der Schlussphase in der Vorwoche, nachdem man beim sieglosen FSV Vohwinkel ein 0:2 in ein 3:2 umgewandelt hatte.