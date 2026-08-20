SC Reusrath: An der Mentalität liegt es nicht

Der SC Reusrath steht in der Bezirksliga offenbar vor einem steinigen Start in die neue Spielzeit. Nach der so erfolgreichen Vorsaison samt überraschender Vizemeisterschaft und Aufstiegsspielen sind die Erwartungen durchaus gestiegen. Mit Askin Polat verpflichtete der Verein zudem einen ambitionierten Trainer. Noch aber funktioniert das Gebilde nicht richtig. Die 0:4-Heimniederlage im Derby gegen TuSpo Richrath hatte das schonungslos offengelegt. Nun ist das Team am Freitag (19.30 Uhr, Sportpark Reusrath) gegen den Cronenberger SC erneut vor heimischer Kulisse gefragt. Es gilt, die Anfänge eines Fehlstartes zu vermeiden.
Seine Enttäuschung über das Auftakt-Ergebnis kann SCR-Abteilungsleiter Tim Schlüter keineswegs verbergen. Seiner Wahrnehmung nach waren die Richrather von Trainer Lukas Beruda bereits vor dem überflüssigen Platzverweis des Reusrather Rechtsverteidigers Kevin Luginger die überlegene Mannschaft. Der Sieg der Gäste ging demnach nicht nur in Ordnung, er hätte sogar höher ausfallen können. Für den eher schwachen Auftritt der Heimelf gibt es aus Sicht von Schlüter gleichwohl nachvollziehbare Gründe.
Demnach verlief die Vorbereitung aufgrund vieler Urlauber sowie einiger verletzt fehlender Spieler nicht rund. Zumeist hätte rund die Hälfte des Kaders gefehlt. Gerade Leistungsträger verpassten Trainingsinhalte und das erste Saisonspiel vor sieben Tagen. „Die Vorbereitung war nicht zufriedenstellend“, sagt er. „Nach den Ergebnissen strotzen wir nicht vor Selbstbewusstsein.“ Dementsprechend konnte sich auch nur schwerlich eine passende Chemie entwickeln und das Team bereits für höhere Aufgaben festigen. „Es hat sich angedeutet, dass wir noch zwei oder drei Wochen brauchen“, sagt Schlüter. Und bezogen auf die Leistung vor einer Woche konstatiert er: „Komplett überraschend war es deshalb nicht.“
Durch die vergleichsweise kleinen Trainingsgruppen dauere auch die Integration der Zugänge wohl ein bisschen länger. Grundsätzlich passt es menschlich aber gut – auch zwischen Spielern und Trainer. Die Akteure müssten sich unter Umständen nur auf eine andere Herangehensweise während der Übungseinheiten einstellen. „Das passt noch nicht optimal“, glaubt Schlüter. Insgesamt kann dieser Vorgang der gegenseitigen Gewöhnung aufgrund von ausbleibenden Ergebnissen zudem sicherlich verlangsamt werden.
In Gian Luca Schumann, Gianluca Cserep oder Ali-Imran Coban im Mittelfeld sowie Tobias Schöning in der Abwehr fehlen derzeit wichtige Stützen, sollen aber im Laufe der nächsten Spieltage zum Team dazustoßen. Leistungsträger Pascal Hinrichs kommt überdies aus einer kleinen Verletzung. Mentalitätsspieler Luginger wird dem SCR auf der rechten Seite gegen Cronenberg aufgrund seiner Sperre fehlen. Neun Leute fallen demnach am Freitag aus, von denen sieben potenzielle Stammspieler sind.
Eine Einordnung ist Schlüter ganz wichtig. Denn während des Duells mit TuSpo hatten sich einige Zuschauer über die aus ihrer Sicht mangelnde Aggressivität und Mentalität der Reusrather Mannschaft gewundert. Ihnen gefiel offenkundig die Körpersprache bei Rückstand nicht. Diesem Eindruck will Schlüter öffentlich widersprechen. „Ich möchte der Mannschaft keine fehlende Moral oder Einstellung vorwerfen“, sagt er. Sein Eindruck: Die Elf von Polat habe sich weiterhin in Zweikämpfe begeben, auch wenn es gegen starke und in Überzahl agierende Richrather zunehmend schwer gewesen sei, für Entlastung zu sorgen. Klar sei aber auch: „Wir hatten uns etwas anderes vorgestellt.“