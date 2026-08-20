SC Reusrath: An der Mentalität liegt es nicht Reusraths Abteilungsleiter stellt sich nach der Derby-Pleite vor den Bezirksligisten. von RP / Tobias Brücker · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser

Der Start von Germania Reusrath läuft nicht rund. – Foto: Marcel Richter

Der SC Reusrath steht in der Bezirksliga offenbar vor einem steinigen Start in die neue Spielzeit. Nach der so erfolgreichen Vorsaison samt überraschender Vizemeisterschaft und Aufstiegsspielen sind die Erwartungen durchaus gestiegen. Mit Askin Polat verpflichtete der Verein zudem einen ambitionierten Trainer. Noch aber funktioniert das Gebilde nicht richtig. Die 0:4-Heimniederlage im Derby gegen TuSpo Richrath hatte das schonungslos offengelegt. Nun ist das Team am Freitag (19.30 Uhr, Sportpark Reusrath) gegen den Cronenberger SC erneut vor heimischer Kulisse gefragt. Es gilt, die Anfänge eines Fehlstartes zu vermeiden.

Morgen, 19:30 Uhr SC Germania Reusrath SC Reusrath Cronenberger SC Cronenberg 19:30 live PUSH

Seine Enttäuschung über das Auftakt-Ergebnis kann SCR-Abteilungsleiter Tim Schlüter keineswegs verbergen. Seiner Wahrnehmung nach waren die Richrather von Trainer Lukas Beruda bereits vor dem überflüssigen Platzverweis des Reusrather Rechtsverteidigers Kevin Luginger die überlegene Mannschaft. Der Sieg der Gäste ging demnach nicht nur in Ordnung, er hätte sogar höher ausfallen können. Für den eher schwachen Auftritt der Heimelf gibt es aus Sicht von Schlüter gleichwohl nachvollziehbare Gründe. Vorbereitung nicht rund Demnach verlief die Vorbereitung aufgrund vieler Urlauber sowie einiger verletzt fehlender Spieler nicht rund. Zumeist hätte rund die Hälfte des Kaders gefehlt. Gerade Leistungsträger verpassten Trainingsinhalte und das erste Saisonspiel vor sieben Tagen. „Die Vorbereitung war nicht zufriedenstellend“, sagt er. „Nach den Ergebnissen strotzen wir nicht vor Selbstbewusstsein.“ Dementsprechend konnte sich auch nur schwerlich eine passende Chemie entwickeln und das Team bereits für höhere Aufgaben festigen. „Es hat sich angedeutet, dass wir noch zwei oder drei Wochen brauchen“, sagt Schlüter. Und bezogen auf die Leistung vor einer Woche konstatiert er: „Komplett überraschend war es deshalb nicht.“