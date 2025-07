SC Regensburg nach Abstieg: 8 Neue und Aufbruchstimmung

„Nach dem Tiefschlag ist eine Aufbruchstimmung entstanden. Die Stimmung im Team ist sehr gut“, so beschreibt Abteilungsleiter Ruprecht Herzog das aktuelle Stimmungsbild beim SC Regensburg. Das sah vor wenigen Wochen noch ganz anders aus. Die Domstädter schafften es im Mai nicht mehr, der Relegation zu entfliehen. Dort folgte das abrupte Aus gegen den SV Burgweinting. Und so stieg man nach vier Jahren in der Bezirksliga Süd wieder in die Kreisliga ab. Dort wollen die Mannen von Dauer-Trainer Thomas Karl in der immer näherrückenden Saison 25/26 eine gute Rolle spielen. Viel Positives spricht dafür.

Zum einen: Trotz des Abstiegs gelang es den Verantwortlichen, den Bestandskader zusammenzuhalten. Auf dem Papier gab es zwar den ein oder anderen Abgang. Vom Stammpersonal verabschiedete sich allerdings nur Tomas Zisopoulos, er folgte den Rufen des Landesligisten FC Kosova. Clemens Greifenstein ging ebenfalls in die Landesliga, zum TSV Kastl, sein Wechsel hatte berufliche Gründe.



Auf der Zugangsseite sind beim Sportclub immerhin acht Akteure notiert. Schon Anfang April hatte man fünf Zusagen in der Tasche. Jugendlichen Elan bringen Felix Schäfer (19, U19 Jahn Regensburg Futsal) und Jannis Hufsky (19, TSV Kareth-Lappersdorf II) mit. Rückkehrer Lukas Saradeth (27, VfB Bach) soll mit Erfahrung vorangehen. Mit Tormaschine Bastian Steffek (23) und Alexander Alvarez Niebauer kam ein je 23-jähriges Duo vom SV Sulzbach. Neu im Team sind außerdem Joachim Stein (26, zuletzt vereinslos), Kilian Fischer (26, FC OVI-Teunz) und Stefan Michalka (36, SV Harting), ein Spielerurgestein beim SC.



Als „sehr positiv“ stuft Spartenleiter Herzog das Ganze ein: „Wir kompensieren die Abgänge auf jeden Fall. Die neuen Spieler sind super engagiert und machen einen guten Eindruck. Auch menschlich passen sie ins Team. Schade ist, dass sich Bastian Steffek vor einigen Wochen das Kreuzband angerissen hat und bis zum Winter ausfallen wird.“ In Person von Stefan Michalka, einst ein Garant für den Landesliga-Aufstieg des SC im Jahr 2014, kam jede Menge Erfahrung an Bord. „Er macht als spielender Co-Trainer mit und bringt sich super ein“, berichtet Herzog. Dass Chefcoach Thomas Karl ligaunabhängig weitermachen würde, stand ohnehin außer Frage. Seit 2017 ist Karl nun schon in Amt und Würden. In der Kreisliga 1 kann das nur Kyros Farahmand vom FC Oberhinkofen toppen.



Indes kann Ruprecht Herzog dem Abstieg auch einen positiven Punkt abgewinnen. Aufgrund der kurzen Fahrten und vielen Lokalderbys geht er von einem ansteigenden Zuschauerinteresse aus. Der Funktionär hofft, „dass das Ganze mehr Spaß macht und attraktiver wird“. Freilich müssen die Kicker von der Alfons-Auer-Straße zum Favoritenpool auf die Meisterschaft gezählt werden. „Sportlich muss das Ziel sein, oben mitzuspielen. Wir wollen auf jeden Fall ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden“, sagt Herzog, schränkt aber ein: „Einen Aufstieg kannst du nicht planen. Das wird eine schwere Liga, du hast einige sehr gute Mannschaften.“ Der Spielplan führt den SC Regensburg am ersten Spieltag zum kecken Aufsteiger FC Laub.