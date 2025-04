SC Regensburg holt 5 Neue – darunter Tormaschine Steffek

Beachtenswert ist sicherlich vor allem die Verpflichtung von Bastian Steffek. Der 23-Jährige zählt zu den treffsichersten Torjäger im Regensburger Raum, was er auch schon in der Bezirksliga Süd unter Beweis gestellt hat. Derzeit ist er mit bisher 18 Saisontoren zweitbester Schütze der Kreisliga 1. Mit ihm gemeinsam wechselt mit dem 22-jährigen Alexander Alvarez ein weiterer Offensivspieler vom SV Sulzbach/Donau zum SC. „Bastian und Alex hatten wir schon seit ihrer Jugendspielzeit auf dem Zettel, der Kontakt blieb immer bestehen. Charakterlich sind die Jungs schwer in Ordnung. Beide haben trotz ihres jungen Alters schon viel Erfahrung gesammelt und bereits in der Bezirksliga eindrucksvoll gezeigt, wozu sie fähig sind. Damit sind sie absolute Top-Verstärkungen“, jubelt Alexander Perottoni, sportlicher Leiter beim Bezirksligisten.



Mit Lukas Saradeth dürfen die Regensburger einen Rückkehrer in ihren Reihen willkommen heißen. Nach einem einjährigen Intermezzo beim VfB Bach spielt der 27-jährige ab Sommer wieder für den Sportclub, bei dem er schon von 2021 bis 2024 war. In Bach zählt er zum absoluten Stammpersonal. „Lukas ist ein absoluter Wunschspieler und hat beim SC seinen Wert schon mehrere Jahre lang unter Beweis gestellt. Durch seine Art, Mentalität und Spielweise ist er bei der Mannschaft und den Verantwortlichen hoch geschätzt. Daher wollten wir ihn unbedingt wieder zurückholen“, freut sich Perottoni über die gelungene Rückholaktion.



Beim vierten und fünften Neuen im Bunde handelt es sich wiederum um zwei Youngster. Der 19-jährige Jannis Hufsky sammelt in der laufenden Runde bei der Zweitvertretung des TSV Kareth-Lappersdorf erstmals Bezirksliga-Erfahrung „und hat dort trotz einer schwierigen Saison schon einige Treffer erzielen können und bewiesen, dass er ein hoffnungsvoller Stürmer ist“. In der Tat erzielte der Nachwuchsstürmer immerhin schon sieben Saisontreffer im Dress des Tabellenletzten. Seine Torgefahr soll er künftig beim Sportclub unter Beweis stellen.



Last but not least wird Felix Schäfer (19) seine ersten Gehversuche im Herrenbereich beim SC wagen. Bis dato durchlief er jahrelang die Jugendabteilung des SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal. Auch bei ihm hat Sportchef Alexander Perottoni ein gutes Gefühl: „Felix ist ein sehr guter Kicker und hat beim Probetraining überzeugt. Er hat definitiv großes Potenzial und passt zu unserem Konzept und Weg, junge Spieler zu fördern und sich entwickeln zu können, um damit eine gute Basis für die nächsten Jahre zu schaffen“, skizziert Perottoni die Gedanken bei der Kaderplanung. Gegenwärtig kämpft die Mannschaft von Dauer-Trainer Thomas Karl – er hat bereits für ein weiteres Jahr verlängert – in der Bezirksliga Süd um den direkten Klassenerhalt. Kommenden Samstag steht das schwere Auswärtsspiel beim FC Tegernheim an.