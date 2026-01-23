SC Regensburg: Endlich der ganz große Wurf?

Bei der „Bayerischen“ der Frauen war der Sportclub schon öfter zugegen. Seit 2019 vier Mal, um genau zu sein. Für den ganz großen Wurf reichte es bislang nicht. Nach dreimaligem Ausscheiden in der Gruppenphase wurde man 2024 Dritter. Und diesmal? „Insgesamt war der Titel verdient. Es haben wirklich gute Mannschaften teilgenommen und war bestimmt kein Selbstläufer“, blickt das Regensburger Trainerduo Kristina Gruber und Christian Biersack nochmal zurück auf die Bezirksmeisterschaft Anfang Januar. Zielsetzung für Sonntag sei es, „maximal weit zu kommen. Wenn es irgendwie geht, wollen wir ins Halbfinale einziehen. Ab dann muss man schauen.“ Gruber und Biersack wissen: „Es hängt im Futsal oft von einer Szene ab.“



Die Gruppenauslosung hat den Regensburgerinnen zunächst Duelle mit Regionalligist SpVgg Greuther Fürth (Mittelfranken) sowie mit den Bezirksoberligisten FC Markt Schwaben (Oberbayern) und SpVgg Kaufbeuren (Schwaben) beschert. „Die Fürther U23 ist eine Top-Mannschaft und wir schätzen auch immer den oberbayerischen Vertreter als stark ein. Formal haben wir die etwas härtere Gruppe erwischt“, finden Gruber und Biersack, die den niederbayerischen FC Ruderting als Top-Favoriten auf den Titel sehen. „Auf dem Papier gehören auch wir als Bayernligist zu den Favoriten. Ein Überraschungsteam gibt es immer. Die anderen Teams kennt man zu wenig, weshalb eine Einschätzung total schwer ist.“



Über die Ticketaktion des Verbandes hat sich der SC Regensburg gut eingedeckt. Viele Eltern, weitere Fans sowie Spielerinnen, die nicht im Einsatz sind, werden das Team nach Erlangen begleiten. Der Kader bleibt gegenüber der „Oberpfälzer“ weitestgehend unverändert. Eine Spielerin muss wegen einer wichtigen Uni-Prüfung passen, dafür rücken Lisa Pawlik und Anna-Sophia Kopernik ins Aufgebot. Mit dabei ist auch wieder Verena Graf. Die 26-jährige Torjägerin des SV Wilting spielt in dieser Hallensaison bei Regensburg mit. Das haben beide Vereine so vereinbart. „Warum sollte man keine Brücke schlagen? Sie bringt uns natürlich einen Mehrwert, macht gut mit“, sagen Gruber und Christian Biersack, die ihre Offensive aber keineswegs nur auf Graf reduzieren wollen: „Isabella Dietl wurde nicht umsonst vor zwei Jahren bei der Bayerischen Torschützenkönig.“





