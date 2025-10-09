SC Rapid Lübeck reist zum Derby nach Eichholz

Im Spitzenspiel des zwölften Spieltags der Landesliga Holstein gastiert Tabellenführer SC Rapid Lübeck am Samstag (17.30 Uhr) beim Eichholzer SV. Es ist das mit Spannung erwartete Lübecker Derby zwischen dem Ersten und dem Dritten der Tabelle.

Trainer Dario Bilic blickt der Partie mit Vorfreude entgegen: „Wir freuen uns auf das anstehende Derby gegen Eichholz und erwarten einen starken bzw. herausfordernden Gegner auf Augenhöhe.“ Trotz einiger Verletzungssorgen in den vergangenen Wochen konnte Rapid seine Erfolgsserie fortsetzen. Bilic betont: „Es ist uns gelungen, die verletzungsbedingten Ausfälle einiger Leistungsträger gut zu überstehen.“

Vor dem Duell kann Rapid fast in Bestbesetzung antreten. Lediglich Maksim Galtsew und Raphael Theiss fehlen weiterhin. „Wir sind bereit und freuen uns auf ein faires und spannendes Spiel“, so Bilic weiter.

Mit 28 Punkten aus elf Spielen führt Rapid Lübeck die Tabelle an, dicht gefolgt von VfB Lübeck II (26 Punkte). Der Eichholzer SV liegt mit 22 Punkten auf Rang drei und kann mit einem Sieg wieder in Schlagdistanz zur Spitze kommen.