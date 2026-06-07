SC Quakenbrück verpflichtet Lars Engebrecht als Trainer der 1. Herren

Lars Engelbrecht neuer Trainer beim Quakenbrücker SC – Foto: Fupa

Der Quakenbrücker SC von 1999 hat die Trainerposition seiner 1. Herrenmannschaft für die Saison 2026/27 neu besetzt. Lars Engebrecht wird künftig als Spielertrainer für das Team verantwortlich sein.

Der 29-Jährige bringt Erfahrungen aus mehreren Vereinen mit. Als Spieler stand er unter anderem für den QSC99, den SV Bevern, den BV Essen, Quitt Ankum sowie zuletzt für den SV Holdorf auf dem Platz. Nun kehrt er in neuer Funktion zum QSC99 zurück.

Neben seiner Tätigkeit als Spielertrainer wird Engebrecht in diesem Jahr die B+-Trainerlizenz absolvieren und damit seine Qualifikation im Trainerbereich weiter ausbauen.