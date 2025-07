SC Preußen Münster II verpflichtet Keeper mit Regionalliga-Erfahrung

Jovan Jovic wechselt vom Nord-Regionalligisten Weiche Flensburg zum SC Preußen Münster II und komplettiert das Torwart-Trio neben U19-Eigengewächs Leander Hoppenheit (19) und der letztjährigen Nr. 3 Marvin Poms (19). Zudem dürfte Profi-Keeper Nr. 3 Marian Kirsch (21, 8 Oberliga-Einsätze in der vergangenen Saison) wieder in der U23 eingesetzt werden.

Jovic kam in der vergangenen Saison lediglich auf vier Einsätze in Flensburg. Auch bei seiner vorherigen Station SSVg Velbert stand er in der Regionalliga-Rückrunde der Saison 2023/24 nur fünfmal zwischen den Pfosten. Die meiste Spielzeit (30 Einsätze) hatte er in seinem ersten Seniorenjahr (Saison 2021/22) beim KFC Uerdingen erhalten, als die Krefelder jedoch chancenlos als Tabellenvorletzter der Regionalliga West abstiegen.

Die Oberliga Westfalen kennt Jovic allerdings auch, als er sich beim SC Paderborn 07 II versuchte und in der Aufstiegssaison 2022/23 18-mal zwischen den Pfosten stand. In der Regionalliga fand er daraufhin jedoch keine Berücksichtigung mehr und zog damals im Winter nach Velbert weiter.