SC Pöcking-Possenhofen verliert zweimal – „Langsam schlägt es kurz vor zwölf“ beim TSV Erling

Diesen Pflichtspiel-Doppelpack hatte sich der SC Pöcking-Possenhofen anders vorgestellt. Die Pöckinger unterlagen am Donnerstagabend dem ESV Penzberg mit 0:1 und mussten sich weniger als 48 Stunden später auch dem SV Haunshofen mit 1:2 geschlagen geben. Dabei hatten die Pöckinger zuvor noch mit einem 2:1-Sieg beim TSV 1865 Murnau II, dem Spitzenreiter der Kreisklasse 3, aufhorchen lassen. Am Donnerstag geriet der SCPP bereits nach 17 Minuten in Rückstand und schaffte es in der Folge nicht mehr, auszugleichen oder das Spiel gar zu drehen. „Wenigstens ein Unentschieden wäre hochverdient gewesen“, sagte SCPP-Trainer Florian Beck, der seiner Mannschaft für deren Einstellung ein Kompliment aussprach.

SV Krün – TSV Erling-Andechs ⇥2:1 (1:0) Tore: 1:0, 2:0 S. Benz (35., 68.) 2:1 L. F. Metz (90./FE)

„Langsam schlägt es kurz vor zwölf“, mahnte Erlings Spielertrainer Kevin Enzi nach der erneuten Niederlage seiner Mannschaft am Samstag. Selbst beim Tabellenschlusslicht SV Krün gelang es den Rot-Weißen nicht, sich aus dem Negativstrudel zu befreien. Damit haben die Kreisklassen-Fußballer des TSV Erling-Andechs in sieben Spielen nach der Winterpause nur vier Punkte gesammelt – zu wenig für die eigenen Ansprüche. Der erste Abstiegsrelegationsplatz ist nur noch einen mickrigen Zähler entfernt. „Ich glaube, es ist noch nicht bei allen angekommen, wie die Tabelle mittlerweile aussieht. Wir sind uns aktuell zu schade, den letzten Schritt mehr zu machen“, kritisierte Enzi die Einstellung seiner Mannen. Auch wenn Erling am Samstag spielerisch nicht die schlechtere Mannschaft war, habe der Tabellenletzte den Sieg nach Einschätzung des Spielertrainers „einfach mehr gewollt“. Krün operierte viel mit langen Bällen und weiten Flanken aus dem Halbfeld. Eine Hereingabe fand zehn Minuten vor der Pause Stephan Benz, der zur Führung der Hausherren einschob. Im zweiten Spielabschnitt drückte Erling auf den Ausgleich, kassierte jedoch das 0:2 durch einen Konter. Der Anschlusstreffer von Leo Franziskus Metz per Foulelfmeter in der Schlussminute kam zu spät.

FSV Höhenrain – SG Antdorf/Iffeldorf ⇥1:1 (0:0) Tore: 0:1 Winkler (47./HE), 1:1 Mühr (51./FE) – Gelb-Rot: Calliari/Antdorf (65./Meckern) – Besondere Vorkommnisse: SG Antdorf/Iffeldorf verschießt Foulelfmeter (89.)

Mit dem Remis gegen den Tabellenzweiten aus Antdorf konnte Höhenrains Trainer Klaus Heller gut leben. Damit hat der Kreisklassist einen Zähler mehr gegen den Abstieg gesammelt. „Wir haben sehr diszipliniert gearbeitet. Das Ergebnis geht auf jeden Fall in Ordnung“, erklärte der Coach. Der Favorit verbuchte deutlich mehr Ballbesitz. Trotz fehlender Kraftreserven nach dem Derbysieg in Erling unter der Woche setzte der FSV nach vorne aber immer wieder gefährliche Nadelstiche. Den ersten Treffer erzielten dennoch die Gäste durch einen umstrittenen Handelfmeter (47.). Lange ärgern brauchten sich die Blau-Weißen aber nicht: Wenig später bekamen auch sie einen Strafstoß zugesprochen, den Andreas Mühr zum Ausgleich verwandelte. Nach einer gelb-roten Karte gegen einen Antdorfer Akteur wegen Meckerns agierte der FSV ab der 65. Minute in Überzahl. „Dann ist leider der Effekt eingetreten, dass wir nicht mehr den letzten Schritt gemacht haben“, meinte Heller. Der FSV hatte sogar noch Glück, dass Antdorf in der Schlussphase mit dem dritten Elfmeter des Tages an der Latte scheiterte.