Kein Schussglück hatte Markus Schulz (r.) bei seinem Freitstoß – der Ball landete am Lattenkreuz. – Foto: Roland Halmel

SC Pöcking erwartet ein echtes Endspiel um die Aufstiegsrunde 0:2-Pleite beim ASV Habach

Der SC Pöcking-Possenhofen hat am Wochenende in Habach verloren. Damit ist für das Team von Trainer Simon Gebhart die Aufstiegsrunde in Gefahr.

Pöcking – Die Entscheidung ist vertagt. Mit einem Auswärtssieg beim ASV Habach hätte Fußball-Kreisligist SC Pöcking-Possenhofen den Einzug in die Aufstiegsrunde vorzeitig perfekt machen können. Doch die Pöckinger mussten eine bittere 0:2-Niederlage hinnehmen und stehen damit vor ihrem bereits letzten Pflichtspiel des Jahres am Sonntag (14 Uhr) beim SV Ohlstadt unter Druck. In einer von Zweikämpfen geprägten ersten Halbzeit zählte Pöckings Trainer Simon Gebhart lediglich drei Torschüsse. Habachs Felix Habersetzer prüfte SCPP-Keeper Maximilian Heinecke (4.), Leopold Anzills gefährlichen Abschluss wehrte ASV-Torhüter Tobias Radiske ab (8.), hinzu kam ein Fernschussversuch des Pöckingers Arlind Shaqiri. Kurz vor dem Seitenwechsel mussten die Gäste den ersten Rückschlag hinnehmen, als Tim Freiwald nach einem taktischen Foul eine Zeitstrafe erhielt – laut Gebhart war aber die vorangegangene gelbe Karte unberechtigt gewesen. Nach überstandener Unterzahlphase wurde der zur Halbzeit eingewechselte Philipp Hönigschmid freigespielt, umkurvte Habachs Torhüter und ließ die Gäste jubeln (60.). Der Führungstreffer wurde jedoch wegen eines vermeintlichen Foulspiels eines mitlaufenden Pöckingers zurückgepfiffen. Nur wenige Minuten später leisteten sich die Gäste einen Fehlpass in der eigenen Hälfte, und Maximilian Nebl erzielte die Führung für den ASV (67.). „Das sind die Spiele, für die man Fußball spielt.“ SCPP-Trainer Simon Gebhart.