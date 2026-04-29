SC Peckeloh: Zweiter Sommertransfer kommt aus Clarholz

„Der Wechsel zum SC Peckeloh ist für mich ein bewusster Schritt. Im Juli erwarten wir unser zweites Kind und deshalb war es mir wichtig, Fußball und Familie noch besser miteinander vereinbaren zu können – beim SC Peckeloh passt das einfach gut. Gleichzeitig hat mich die moderne Sportanlage und vor allem die familiäre Atmosphäre im Verein überzeugt. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, Teil dieses Teams zu werden“, so Michen, der auch die Westfalenliga bestens kennt, allerdings nur die Staffel 2.

Für die DJK TuS Hordel, den DSC Wanne-Eickel sowie Concordia Wiemelhausen absolvierte Michen 80 Partien in der sechsthöchsten Spielklasse. Der Angreifer ist nach Tristan Schubert (SC Verl II) der zweite Sommerneuzugang des SCP.