SC Peckeloh: Zweiter Sommertransfer kommt aus Clarholz

Rene Michen (27) wechselt zur Spielzeit 2026/27 vom Oberligisten TSV Victoria Clarholz zum aktuell Tabellendritten der Westfalenliga Staffel 1. Der in die Oberliga strebende SC Peckeloh muss aller Voraussicht nach in der kommenden Saison einen neuen Anlauf starten. Dabei soll Michen, der in 52 Oberliga-Partien 18 Scorerpunkte gesammelt hat, die Offensive verstärken.
„Rene ist mit 27 Jahren im besten Fußballalter und bringt reichlich höherklassige Erfahrung mit. Seine Abschlussqualität wird uns im Offensivspiel noch unberechenbarer machen“, freut sich der Sportliche Leiter Arno Hornberg über die Verpflichtung.
„Der Wechsel zum SC Peckeloh ist für mich ein bewusster Schritt. Im Juli erwarten wir unser zweites Kind und deshalb war es mir wichtig, Fußball und Familie noch besser miteinander vereinbaren zu können – beim SC Peckeloh passt das einfach gut. Gleichzeitig hat mich die moderne Sportanlage und vor allem die familiäre Atmosphäre im Verein überzeugt. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, Teil dieses Teams zu werden“, so Michen, der auch die Westfalenliga bestens kennt, allerdings nur die Staffel 2.
Für die DJK TuS Hordel, den DSC Wanne-Eickel sowie Concordia Wiemelhausen absolvierte Michen 80 Partien in der sechsthöchsten Spielklasse. Der Angreifer ist nach Tristan Schubert (SC Verl II) der zweite Sommerneuzugang des SCP.