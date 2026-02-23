SC Peckeloh verpatzt den Re-Start Der Fußball-Westfalenligist verliert sein Heimspiel gegen rnden SV Mesum mit 0:1 (0:1). Nach Abpfiff ist die Enttäuschung über das Ergebnis bei den Gastgebern groß. von Dennis Bleck · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser

Während die Mesumer Fußballer nach Schlusspfiff ihren 1:0-Sieg feiern, sitzt Peckelohs Erik Mannek (l.) enttäuscht auf dem Boden. – Foto: Dennis Bleck

Peckeloh. Vito Lombardi war schon wenige Augenblicke nach dem Schlusspfiff ohne ein weiteres Wort in der Kabine verschwunden. Das Hochgefühl, das den Trainer des SC Peckeloh durch die vergangenen Wochen der Wintervorbereitung getragen hat, war verflogen. Mit 0:1 (0:1) unterlag seine Mannschaft am Sonntagnachmittag im Heimspiel dem SV Mesum – und verpatzte damit nicht nur den Start in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Westfalenliga, sondern verlor bei jetzt sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Westfalia Kinderhaus auch den Anschluss an die Spitzenplätze. „Das ist eine bittere Pille, eine ganz kalte Dusche“, haderte Peckelohs Sportlicher Leiter Arno Hornberg. „Natürlich hatten wir uns den Tag heute alle ganz anders vorgestellt“, sagte er. Die erste schlechte Nachricht hatte die Gastgeber allerdings schon vor dem Anpfiff ereilt: Keeper Giuliano Rodehutskors verletzte sich beim Aufwärmen und fiel kurzfristig aus. Für ihn rückte Tom Weber zwischen die Pfosten, der bereits am Mittwochabend im Viertelfinale des Verbandspokals gegen Lotte im Tor gestanden hatte.

Viele Gelegenheiten, sich auszuzeichnen, bekam Weber in den 90 Minuten nicht. Beim Gegentor (19.) war der 31-Jährige schuldlos – das hatte vielmehr Kelvin Klein mitzuverantworten. Der Außenverteidiger, der den Vorzug vor Gerrit Weinreich erhalten hatte, spielte einen Fehlpass in die Füße von Mesums Christopher Strotmann. Der Offensivspieler der Gäste bediente daraufhin Kevin Ostendorf, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken musste. Augenblicke zuvor hatte Dimitrios Nemtsis die Führung auf dem Kopf. Doch Mesums Schlussmann Tom Siemon parierte den wuchtigen Versuch des Peckeloher Angreifers stark. Immer wieder: Nemtsis vs. Siemon