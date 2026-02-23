SC Peckeloh verpatzt den Re-Start

Peckeloh. Vito Lombardi war schon wenige Augenblicke nach dem Schlusspfiff ohne ein weiteres Wort in der Kabine verschwunden. Das Hochgefühl, das den Trainer des SC Peckeloh durch die vergangenen Wochen der Wintervorbereitung getragen hat, war verflogen. Mit 0:1 (0:1) unterlag seine Mannschaft am Sonntagnachmittag im Heimspiel dem SV Mesum – und verpatzte damit nicht nur den Start in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Westfalenliga, sondern verlor bei jetzt sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Westfalia Kinderhaus auch den Anschluss an die Spitzenplätze.
„Das ist eine bittere Pille, eine ganz kalte Dusche“, haderte Peckelohs Sportlicher Leiter Arno Hornberg. „Natürlich hatten wir uns den Tag heute alle ganz anders vorgestellt“, sagte er. Die erste schlechte Nachricht hatte die Gastgeber allerdings schon vor dem Anpfiff ereilt: Keeper Giuliano Rodehutskors verletzte sich beim Aufwärmen und fiel kurzfristig aus. Für ihn rückte Tom Weber zwischen die Pfosten, der bereits am Mittwochabend im Viertelfinale des Verbandspokals gegen Lotte im Tor gestanden hatte.
Viele Gelegenheiten, sich auszuzeichnen, bekam Weber in den 90 Minuten nicht. Beim Gegentor (19.) war der 31-Jährige schuldlos – das hatte vielmehr Kelvin Klein mitzuverantworten. Der Außenverteidiger, der den Vorzug vor Gerrit Weinreich erhalten hatte, spielte einen Fehlpass in die Füße von Mesums Christopher Strotmann. Der Offensivspieler der Gäste bediente daraufhin Kevin Ostendorf, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken musste. Augenblicke zuvor hatte Dimitrios Nemtsis die Führung auf dem Kopf. Doch Mesums Schlussmann Tom Siemon parierte den wuchtigen Versuch des Peckeloher Angreifers stark.
Immer wieder: Nemtsis vs. Siemon
Überhaupt entwickelte sich eine Privatfehde zwischen Peckelohs Nummer neun und dem Goalie der Gäste-Elf. Sieger blieb aber immer Siemon. Zwei weitere Male probierte Nemtsis sein Glück: Der Versuch per Fuß gipfelte in einer weiteren starken Abwehraktion (37.), der nächste Kopfball (51.) rauschte knapp am Mesumer Tor vorbei. „Im Abschluss hat uns heute das Glück gefehlt – Kompliment aber auch an den gegnerischen Torwart, der seine Sache wirklich gut gemacht hat“, sagte Hornberg. „Wahrscheinlich hätten wir heute noch ewig weiterspielen können, ohne dabei einen Treffer zu erzielen.“
Permanent liefen die Gastgeber in Durchgang zwei auf das Mesumer Tor zu. Neben Nemtsis hatte der eingewechselte Nikolas Korniyenko die dickste Gelegenheit auf dem Fuß: Seine Direktabnahme klatsche an den Außenpfosten (65.). Der erst Anfang Februar verpflichtete Sergio Gucciardo verzweifelte zudem ebenso an Siemon wie der ebenfalls als Joker aufs Feld gekommene Leandro Ricker Rasteiro. Die Fernschüsse der beiden Kreativspieler wehrte der Schnapper jeweils ab.
SV Mesum dreht geschickt an der Uhr
Auf eigene Offensivbemühungen hatten die Gäste nach dem Seitenwechsel hingegen gar keine Lust mehr – immer wieder verschleppten sie das Tempo, nahmen geschickt Zeit von der Uhr und brachen so den Peckeloher Rhythmus.
Als Schiedsrichter Thomas Emde vor offiziell 200 Zuschauerinnen und Zuschauern am Ende der zehnminütigen Nachspielzeit die Partie abpfiff, kannte der Mesumer Jubel ebenso wenig Grenzen, wie die Enttäuschung der Hausherren.