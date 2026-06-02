SC Peckeloh holt 118-fachen Oberliga-Verteidiger aus der Regionalliga

Peckelohs 1. Vorsitzender Jan Fahrenwald mit Neuzugang Johannes Sabah (r.). – Foto: SC Peckeloh

Nachdem der SC Peckeloh in diesem Jahr den eigentlich angepeilten Oberliga-Aufstieg hinter RW Maaslingen und Westfalia Kinderhaus verpasste, soll es bestenfalls im Frühsommer 2027 in die 5. Liga. Nach den Transfers von Tristan Schubert (SC Verl II) und René Michen (Victoria Clarholz) haben die Versmolder am 1. Juni den dritten Neuzugang für die kommende Spielzeit offiziell gemacht.

Ab Sommer wird Johannes Sabah (28) das Trikot des SC Peckeloh tragen. Der gebürtige Essener kommt vom niedersächsischen Regionalliga-Absteiger BW Lohne, für den er in der abgelaufenen Saison in 32 von 34 möglichen Spielen zum Einsatz kam und immer in der Startelf stand. Sabah ist Innenverteidiger und lebt mittlerweile in Osnabrück. In der Vergangenheit spielte er auch für den FC Kray, den SV Horst-Emscher, die TSG Sprockhövel, den VfB Homberg und die Sportfreunde Lotte. Letztere verließ Sabah vor einem Jahr für Lohne und wechselt nun zwei Klassen tiefer in die Westfalenliga 1 – mit der Erfahrung von 118 Oberliga- und 51 Regionalliga-Partien.

Wie der SCP mitteilt, ist der Kontakt zu Johannes Sabah über Co-Trainer Tim Mannek entstanden. Der erklärt: „Johannes Sabah war mir schon länger ein Begriff durch seine Stationen in der Oberliga Westfalen und bei Lotte. Als wir dann zusammen im Trainer-Lizenz-Lehrgang waren, hab ich ihn auch persönlich kennengelernt. Wir haben uns öfters zwischen den Einheiten und beim Mittagessen ausgetauscht. Nach dem letzten Lehrgang hat sich dann die Chance ergeben ihn zu verpflichten. Johannes wird uns natürlich sportlich mit seiner Qualität und auch mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Außerdem ist er auch menschlich ein super Typ und wird der Mannschaft sofort weiterhelfen die Ziele für die nächste Saison zu erreichen.“