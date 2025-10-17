SC Peckeloh feiert historischen Sieg

Peckeloh. 180 Kilometer ein Weg – die weite Reise in den Kreis Siegen-Wittgenstein hat sich für die Fußballer des SC Peckeloh gelohnt. Im Achtelfinale des Westfalenpokals gewannen sie am Donnerstagabend beim TuS Erndtebrück mit 2:0 (0:0) – und gehören damit jetzt zu den besten acht Teams des Wettbewerbs.

Schon mit dem Erreichen der dritten Runde hatten die Peckeloher Vereinsgeschichte geschrieben. Weiter hatten sie es in ihrem 65-jährigen Bestehen im Verbandspokal bislang nie geschafft. Die Gastgeber, die lange zum Stamm in der Regional- und Oberliga zählten jetzt aber nur noch in der Westfalenliga-Parallelstaffel kicken, standen hingegen schon dreimal in der ersten Runde des DFB-Pokals – scheiterten aber an Darmstadt 98, Eintracht Frankfurt und am Hamburger SV. „Das ist ein verdammt hartes Los“, hatte SCP-Trainer Vito Lombardi vor dem Spiel gewarnt.