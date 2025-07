SC Peckeloh: Das sagt Neu-Coach Lombardi zum Trainingsstart

SCP: Vito, nach vier Wochen Pause ging es mit der Saisonvorbereitung los. Konntest du die kurze Pause nutzen um deine Akkus aufzuladen und an etwas anderes als Fußball zu denken?

Lombardi: Ja, ich konnte die Pause gut nutzen. In dieser Zeit habe ich mich komplett auf meine Frau und unsere vier Kinder konzentriert. Wir haben viel zusammen unternommen, ich konnte den Kopf freibekommen. Die Akkus sind voll und ich freue mich, dass es jetzt wieder los geht.

SCP: Acht Jahre warst du Trainer des FSC Rheda, hast den Verein von der Bezirksliga bis in die Westfalenliga geführt und dann Anfang Dezember letzten Jahres deinen Abschied zum Saisonende verkündet. Wenige Wochen später hast du erfreulicherweise deine Zusage beim SC Peckeloh für die neue Saison gegeben. Was hat dich davon überzeugt, dass der SCP die nächste Station in deiner Trainerlaufbahn wird?

Lombardi: Ich habe vom SC Peckeloh immer nur Positives gehört – ein familiärer Verein mit guten Strukturen und ambitionierten sportlichen Zielen. In den Gesprächen mit Arno und Jan hat sich mein guter Eindruck bestätigt. Für mich war danach schnell klar: Das will ich machen!

SCP: Du warst natürlich in den letzten Monaten schon intensiv in die Kaderzusammenstellung der neuen Saison eingebunden. 14 Neuzugänge tragen ab sofort das Trikot des SC Peckeloh. Bist du zufrieden mit der Zusammenstellung des Kaders oder gibt es offene Planstellen?

Lombardi: Ich bin mit dem Kader sehr zufrieden. Der SC Peckeloh hatte in der vergangenen Saison schon eine starke Mannschaft zusammen, ich freue mich, dass fast alle Leistungsträger geblieben sind. Zusätzlich haben wir noch großartige Spieler mit viel Qualität dazubekommen. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine super Mannschaft haben und habe mich gestern sehr gefreut, alle Spieler endlich auf dem Platz zu sehen.

SCP: Wie ist dein erster Eindruck vom Team und dem erstem Tag als SCP-Trainer?

Lombardi: Mein erster Eindruck ist sehr positiv. Alle Spieler standen auf dem Platz und es haben alle einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Es war alles prima organisiert und der Rasen am neuen Vereinsgelände ist der Hammer.

SCP: Erzähl uns etwas über deine Vorstellung von Fußball. Wie soll deine Mannschaft auftreten und worauf können sich die Fans des SC Peckeloh freuen?

Lombardi: Als Spieler habe ich es geliebt, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und viele Angriffe zu starten. Wenn wir den Ball verloren haben, wollte ich ihn sofort zurück. Genau das erwarte ich auch von meiner Mannschaft. Dafür sind ein gutes Positionsspiel und mutige, ballsichere Spieler notwendig. Die Fans können sich auf leidenschaftliche, intensive Spiele freuen.

SCP: Was werden die Trainingsschwerpunkte in der Vorbereitung sein?

Lombardi: In der Vorbereitung werden wir vor allem an unserer Spielidee arbeiten: Ballbesitz, schnelles Umschalten, aggressives Verteidigen. Aber auch Teambuilding wird ein ganz wichtiger Baustein sein.

SCP: Beim FSC Rheda hast du eine Mannschaft geformt, die sich nicht nur auf sondern auch neben dem Platz sehr gut versteht. Ist dir der Teamspirit in deiner Mannschaft besonders wichtig?

Lombardi: Der Teamgeist ist mir extrem wichtig. Wenn die Spieler sich abseits des Platzes gut verstehen, sind sie auch auf dem Feld bereit, füreinander alles zu geben.

SCP: Mit Tim Mannek hast du einen jungen Co-Trainer an deiner Seite, der Verein und Mannschaft bestens kennt. Wie werdet ihr euch die Aufgaben im Trainerteam aufteilen?

Lombardi: Ich freue mich, mit Tim zusammenzuarbeiten. Er kennt den Verein und die Mannschaft bestens. Wir werden uns eng abstimmen und die Aufgaben sinnvoll aufteilen, sodass wir uns als Trainerteam optimal ergänzen. Zu Tims Aufgaben wird u.a. auch die Gegneranalyse und die eigene Analyse gehören, damit wir unser Spiel kontinuierlich verbessern.

SCP: Wie bereitest du dich und deine Mannschaft auf die Spiele und die Gegner vor? Gehörst du der Generation Laptop-Trainer an oder wird die gute alte Taktiktafel am neuen Sportgelände an die Wand geschraubt?

Lombardi: Ich bereite mich und die Mannschaft intensiv mit Videoanalysen und Präsentationen vor – ich gehöre definitiv zur Laptop-Generation. Mein Matchplan wird am Computer erstellt, inklusive Informationen, Videos und einem klaren Konzept für das Spiel mit und gegen den Ball. Die Taktiktafel darf aber trotzdem nicht fehlen, besonders für die Arbeit auf dem Platz.

SCP: Die Westfalenliga Staffel 1 war in der vergangenen Saison sehr ausgeglichen. Was erwartest du für die neue Saison, wer sind für dich die Favoriten auf die vorderen Tabellenplätze?

Lombardi: Die Liga wird weiterhin sehr ausgeglichen sein. Man muss an jedem Spieltag seine Bestleistung abrufen, sonst kann man gegen jeden Gegner verlieren. Neben uns sehe ich RW Maaslingen, Westfalia Kinderhaus, SV Rödinghausen II und Westfalia Soest als Favoriten auf die vorderen Plätze.

SCP: Mit dem ohnehin schon gut besetzten Stamm der vergangenen Saison und den starken Neuzugängen wird der SC Peckeloh bei vielen Beobachtern sicherlich zu den Favoriten um die Meisterschaft zählen. Was sind die Ziele für die Saison 2025/2026?

Lombardi: Unser Ziel ist es, schnell als Team zusammenzuwachsen und gut in die Saison zu starten. Natürlich wollen wir gerne am Ende ganz oben stehen, aber das wird bei der starken Konkurrenz eine große Herausforderung. Dafür muss vieles zusammenpassen. Wir wollen den Titel im Kreispokal und beim Hallenmasters verteidigen und mit Blick auf die Auslosung im Westfalenpokal auch dort mindestens die ersten beiden Runden überstehen. Wir wissen natürlich, dass auch das nicht einfach wird, gehen die Aufgaben aber motiviert und selbstbewusst an.

SCP: Zum Schluss noch die wichtigste aller Fragen: Das Altkreis-Hallenmasters zwischen Weihnachten und Neujahr ist seit Jahren Feiertag für alle SCP-Fans. Haben wir gute Hallenspieler dazu bekommen?

Lombardi: Wir haben einige richtig gute Hallenspieler dazubekommen. Ich freue mich schon sehr auf das Altkreis-Hallenmasters – wir werden dort eine starke Mannschaft stellen und alles daran setzen, wieder den Titel zu holen.