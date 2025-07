SC Paderborn vs. Holstein Kiel: Topduell zum Saisonstart

Zum Start der Saison 2025/26 in der 2. Bundesliga steht Holstein Kiel eine anspruchsvolle Aufgabe bevor: Die Mannschaft von Cheftrainer Marcel Rapp tritt am Samstag um 13 Uhr in der Home Deluxe Arena beim SC Paderborn an – einem der Aufstiegsanwärter der vergangenen Spielzeit.