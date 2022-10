SC Paderborn U21 verzweifelt am Vredener Abwehrbollwerk

Der SC Paderborn versuchte gleich von Beginn an die Spielkontrolle an sich zu reißen, war aktiver, kombinierte sich mit vielen kurzpässen in die Gegnerische Hälfte versuchte den Gegner sofort unter Druck zu setzen. Die erste Möglichkeit in der Partie gehörte jedoch den Gästen, Ostenkötter konnte sich im Strafraum behaupten drosch einen schuss aus der drehung nur knapp am Torgiebel vorbei(3.). Nur eine Minute später war es dann Paderborn die, die größte Chance im ganzen Spiel hatten, Nuhanovic war es der die 100% Möglichkeit liegen ließ, nach einem langen Ball über die Abwehrkette war Nuhanovic auf und davon zog aber frei im strafraum zu hektisch drüber(6.). Es sollte die beste Möglichkeit für Paderborn für lange Zeit bleiben. Vreden präsentierte sich griffig in den Zweikämpfen, machte die Räume eng, stand defensiv gut geordnet. Mit den drei Innenverteidigern Niehuis, Wiesweg und Verwohlt hatte Paderborn mächtig Probleme gehabt, die defensive wurde von Mensing links sowie Nijland auf der rechten Abwehrseite unterstützt bei Paderborner Ballbesitz ordneten sich die beiden nach hinten ein unterstützten die drei Innenverteidiger. Zwar hatte Paderborn in der ersten Hälfte klar mehr Spielanteile und Ballbesitz konnte aber daraus kein Kapital schlagen. Die Hausherren ließen den Ball laufen spielten die Kugel hin und her mit den angriffen blieb man aber meist an der Abwehr hängen. In der 18 Minute hatte Paderborn die Zweite und damit die letzte Gelegenheit im ganzen Spiel, Coskun schlenzte die Kugel über den Querbalken(18.). Vreden fand von Minute zu Minute besser in die Partie löste sich vom Druck der U21 Mannschaft arbeitete defensiv hervorragend gegen den Ball. Die Gäste wurden mutiger bemühten sich offensiv aktzente zu setzen, jedoch strahlte man ebenfall wenig Torgefahr aus. Beide Teams kamen nur noch zu Halbchancen so ging es mit dem 0:0 in die Kabinen.

SC Paderborn U21 Trainer Thomas Bertels ging ersatzgeschwächt in die Partie neben Bilogrevic(5. Gelbe), fehlten Hemazro(steigt nächste Woche wieder ins Training ein), Lakämper(angeschlagen), Dihan Demir(Nase gebrochen, fällt ein paar Tage aus), Rodehutskors(Im Aufbautraining) sowie die Langzeitverletzten Ayertey und Tsingos. Aber es gab auch positive Nachrichten mit Mustafa Dogan und Oelkers kehrten zwei Spieler aus dem Lazarett in den Kader zurück, Oelkers wurde sogar eingewechselt. Auf Profiunterstützung von Klefisch und Schulze musste die U21 ebenfalls verzichten. Im Vergleich zum 4:1 gegen den TUS Erndtebrück änderte Trainer Thomas Bertels seine Elf auf zwei Positionen anstatt der Profileihgabe Schulze rückte Jovic zurück ins Tor, für den gesperrten Bilogrevic kam Bayaki in die erste Elf. Sein Gegenüber Engin Yavuzaslan musste auf den angeschlagenen Heisterkamp sowie die Langzeitverletzten Ivanusic und Ülütas verzichten. Die Spieler Ottink, Brügging, Korthals und Hamm spielten zur gleichen Zeit bei der Zweiten Mannschaft (3:0) gegen den SV Gescher in der Bezirksliga. Vreden Trainer Yavuzaslan vertraute der selben Elf wie beim 4:1 gegen den TUS Ennepetal in der Vorwoche.

Am 10 Spieltag der Oberliga Westfalen trennten sich die U21 des SC Paderborn und die Spvgg Vreden vor 100 Zuschauern 0:0, dabei verzweifelte die U21 am Abwehrbollwerk der Gäste. Zudem wurde Strohdick in der 72 Minute verletzungsbedingt ausgewechselt.

Der Zweite Durchgang gestaltete sich ähnlich. Paderborn fiel mit dem Ball wenig ein, vorne fehlte die Durchschlagskraft, im letzten drittel scheiterte es oft an der kompakten abwehr der Gäste. Vreden störte den Spielaufbau von Paderborn früh stand hoch presste zwang die Heimmanschaft zu Ballverlusten. Paderborn konnte keine Druckphasen mehr aufbauen wie noch zu Beginn des ersten Durchgangs. So fand das Spielgeschehen oft im Mittelfeld statt mit vielen Intensiven Zweikämpfen, Vreden ging motiviert und rüde in die Zweikämpfe wollte der U21 die Lust am spielen nehmen. Aber auch von den Gästen war Offensiv wenig zu sehen, die Partie war ziemlich ausgeglichen, die U21 wollte war bemüht konnte aber nicht die Lücken in den sehr eng kompakten abwehrreihen finden. Bezeichnet für das Spiel die Spieler von Vreden pushten sich gegenseitig jeder kämpfte für jeden. Beim erkämpfen einer Ecke jubelte ein Vreden Spieler lautstark als hätte er gerade den Siegtreffer erzielt. Engin Yavuzaslan hatte seine Truppe sehr gut auf den Gegner eingestellt. Paderborn konnte sich keine einzige nennenswerte Torchance in der Zweiten Halbzeit erspielen, auch die Einwechslung von Pereux brachte keinen Erfolg, die gefährlichen Hereingaben und Flanken vom fehlenden Hemzaro waren zu spüren. Zu allem Übel musste Strohdick die erfahrene Abwehrsäule in der 72 Minuten angeschlagen vom Feld für ihn kam Bauer. (72.). Paderborn rannte unermüdlich gegen eine Wand schafft es gar nicht mehr gefährlich in den Strafraum zu kommen, zu gefestigt, fehlerfrei stand Vreden defensiv. Die u21 verzweifelte, versuchte es schon mit langen Bällen nach vorne, aber auch diese halfen nicht. Vreden kämpfte um jeden Zentimeter bis zum Ende der Halbzeit, dann pfiff Schiedsrichter Felix Weller ab

Am Ende jubelte die Spvgg Vreden für den hart erkämpften Punkt, mit viel Leidenschaft, Einsatz und Kampf hat man in Paderborn gut dagegen gehalten so sich das 0:0 erkämpft