Allgemeines

SC Paderborn gewinnt hoch: Es gibt ein neues Regionalliga-Schlusslicht

Regionalliga: Stefano Marino überragt für den SC Paderborn gegen den SC Wiedenbrück. Die SSVg Velbert ist nicht mehr Tabellenletzter.

von André Nückel · Heute, 16:19 Uhr · 0 Leser
Die SSVg Velbert zieht am SC Wiedenbrück vorbei.
Die SSVg Velbert zieht am SC Wiedenbrück vorbei. – Foto: Jochen Classen

Am 21. Spieltag der Regionalliga West gibt es einen Wechsel am Tabellenende, den sich die SSVg Velbert redlich verdient hat. Der Aufsteiger gibt nach zwei Siegen die rote Laterne an den SC Wiedenbrück ab, denn die Ostwestfalen verließen am Sonntag mit 0:4 (0:2) bei der U21 des SC Paderborn den Platz erneut als Verlierer.

Kurz vor Schluss vergoldete am Samstag Calvin Mockschan den 1:0-Sieg der SSVg Velbert beim Wuppertaler SV mit seinem Tor gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Auch diese endete knapp zugunsten des Aufsteigers, der so lange am Tabellenende stand, aber jetzt wieder Mut im Aufstiegskampf tankt.

Stefano Marino trifft dreimal gegen den SC Wiedenbrück

Dass Wiedenbrück in Paderborn derart klar verliert, lag vor allem an Stefano Marino, der mit einem Dreierpack gute Chancen hat, als bester Spieler der Woche abzuschneiden. Die Elf von Sascha Mölders hat zum zwölften Mal in dieser Spielzeit verloren und hat mit 13 Punkten jetzt einen weniger als Velbert. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass die Möders-Truppe eine Partie weniger als der Aufsteiger vom Niederrhein absolviert hat. Wann das Nachholspiel gegen den 1. FC Bocholt stattfindet, ist aber offen.

Auch für den SC Paderborn sind die Punkte wichtig: Die U21 klettert mit diesem Erfolg auf Rang zehn und hat jetzt sechs Zähler Vorsprung auf den möglichen Abstiegsplatz 15.

SC Paderborn 07 II – SC Wiedenbrück 4:0
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Tim Böhmer, Luis Flörke, Lenny Hennig, Niklas Mohr, Mattes Hansen (79. Julius Bugenhagen), Fedir Babak (67. Lasse Eickel), Bennit Bröger (79. Medin Kojic), Ruben Müller (71. Pedro Restrepo-Naranjo), Georg Ermolaev, Stefano Marino (79. Noah Ringbeck) - Trainer: Thomas Bertels
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Timo Kondziella, Nikola Aracic, Maik Amedick, Saban Kaptan, Benjamin Friesen, Fabio Riedl (70. Vigo Wernet), Konstantin Gerhardt, Sebastian Mai (62. Marlon Lakämper), Moussa Doumbouya - Trainer: Sascha Mölders
Zuschauer: 352
Tore: 1:0 Stefano Marino (30.), 2:0 Stefano Marino (39.), 3:0 Georg Ermolaev (58.), 4:0 Stefano Marino (61.)