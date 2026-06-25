SC Paderborn: Batista Meier kommt Der SC Paderborn 07 hat Oliver Batista Meier von Preußen Münster verpflichtet. Der 25-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison 30 Zweitligapartien und verbuchte sechs Tore sowie vier Vorlagen. von SC Paderborn · Heute, 20:25 Uhr · 0 Leser

Batista Meier (l.) wechselt nach Paderborn – Foto: Björn Kaisen

Oliver Batista Meier wurde am 16. Februar 2001 in Kaiserslautern geboren. Im Nachwuchs spielte er zunächst beim SV Wiesenthalerhof, bevor 2009 der Wechsel zum 1.FC Kaiserslautern folgte. Bei den Roten Teufeln spielte der flexible Offensivspieler bis zur U17 und ging 2016 zum FC Bayern München. 2018 wurde ihm aufgrund seiner Leistungen die Fritz-Walter-Medaille in Silber in der Kategorie U17 verliehen. Diese Auszeichnung bekommen die jeweils besten Nachwuchsspieler des Jahres.

Beim FC Bayern spielte er 43-mal (16 Tore, neun Vorlagen) für die U17 und 44-mal (25 Tore, 14 Vorlagen) für die U19. Ab 2018 war Batista Meier regelmäßig bei der Zweiten Mannschaft dabei. Bis Sommer 2022 stand er zudem in 18 Drittligaspielen (vier Tore, eine Vorlage) und in 25 Regionalligapartien (zwölf Tore, acht Vorlagen) auf dem Platz. Auch trainierte er regelmäßig beim Profiteam mit und feierte am 30. Mai 2020 beim 5:0 gegen Düsseldorf sein Bundesligadebüt im Trikot des FC Bayern. Besondere Titelgewinne Im Sommer 2021 wurde der 1,80-Meter-Offensivspieler für eine Saison zum SC Heerenveen ausgeliehen, ein Jahr später folgte der Wechsel zu Dynamo Dresden. Für die Sachsen spielte er 13-mal (eine Vorlage) in der 2. Bundesliga und 19-mal (ein Tor, drei Vorlagen in der 3. Liga). Von 2022 bis Januar 2025 gab es zwei Leihen – zu den Grasshoppers aus Zürich und zum SC Verl. Besonders die eineinhalb Jahre in Ostwestfalen blieben ihm in guter Erinnerung, verbuchte er doch in 28 Drittligaspielen zehn Tore und zwölf Vorlagen.

Über den SSV Ulm kam Batista Meier im vergangenen Sommer zu Preußen Münster, bei denen er in der 2. Bundesliga eine tragende Rolle spielte. In seiner bisherigen Laufbahn wurde er 2020 mit dem FC Bayern Champions-League-Sieger (ohne Einsatz), Deutsche Meister und Drittligameister, er stieg als Regionalligameister 2019 in die 3. Liga auf. Er wurde 2017 Deutscher B-Junioren-Meister, 2017 und 2020 Meister der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest sowie 2017 und 2018 Meister der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest.