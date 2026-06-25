SC Paderborn: Batista Meier kommt

Oliver Batista Meier wurde am 16. Februar 2001 in Kaiserslautern geboren. Im Nachwuchs spielte er zunächst beim SV Wiesenthalerhof, bevor 2009 der Wechsel zum 1.FC Kaiserslautern folgte. Bei den Roten Teufeln spielte der flexible Offensivspieler bis zur U17 und ging 2016 zum FC Bayern München. 2018 wurde ihm aufgrund seiner Leistungen die Fritz-Walter-Medaille in Silber in der Kategorie U17 verliehen. Diese Auszeichnung bekommen die jeweils besten Nachwuchsspieler des Jahres.
Beim FC Bayern spielte er 43-mal (16 Tore, neun Vorlagen) für die U17 und 44-mal (25 Tore, 14 Vorlagen) für die U19. Ab 2018 war Batista Meier regelmäßig bei der Zweiten Mannschaft dabei. Bis Sommer 2022 stand er zudem in 18 Drittligaspielen (vier Tore, eine Vorlage) und in 25 Regionalligapartien (zwölf Tore, acht Vorlagen) auf dem Platz. Auch trainierte er regelmäßig beim Profiteam mit und feierte am 30. Mai 2020 beim 5:0 gegen Düsseldorf sein Bundesligadebüt im Trikot des FC Bayern.
Im Sommer 2021 wurde der 1,80-Meter-Offensivspieler für eine Saison zum SC Heerenveen ausgeliehen, ein Jahr später folgte der Wechsel zu Dynamo Dresden. Für die Sachsen spielte er 13-mal (eine Vorlage) in der 2. Bundesliga und 19-mal (ein Tor, drei Vorlagen in der 3. Liga). Von 2022 bis Januar 2025 gab es zwei Leihen – zu den Grasshoppers aus Zürich und zum SC Verl. Besonders die eineinhalb Jahre in Ostwestfalen blieben ihm in guter Erinnerung, verbuchte er doch in 28 Drittligaspielen zehn Tore und zwölf Vorlagen.
Über den SSV Ulm kam Batista Meier im vergangenen Sommer zu Preußen Münster, bei denen er in der 2. Bundesliga eine tragende Rolle spielte.
In seiner bisherigen Laufbahn wurde er 2020 mit dem FC Bayern Champions-League-Sieger (ohne Einsatz), Deutsche Meister und Drittligameister, er stieg als Regionalligameister 2019 in die 3. Liga auf. Er wurde 2017 Deutscher B-Junioren-Meister, 2017 und 2020 Meister der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest sowie 2017 und 2018 Meister der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest.
Für U-Nationalmannschaften Deutschlands lief er 28-mal auf. Mit der U-17-Nationalmannschaft nahm er an der EM 2018 teil.
Sebastian Lange, Geschäftsführer Sport des SC Paderborn 07:
„Olli hat in seiner Karriere bereits viel Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt. Er überzeugt durch eine starke Technik, Spielübersicht und Passqualität. Wir sind davon überzeugt, dass Olli unserer Offensive zusätzliche Qualität und Kreativität verleihen und dass er sich schnell an das Niveau der Bundesliga anpassen wird.“
Der SC Paderborn 07 leiht Kevin Krumme zum Drittliga-Aufsteiger Fortuna Köln aus. Der 22-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison für die U21 unseres Sportclubs 26 Partien (drei Tore).
Kevin Krumme wurde am 10. März 2004 in Wüsten geboren. Über den SV Wüsten kam er 2015 zum SCP07 und spielte hier unter anderem für die U17 (vier Pflichtspiele) und U19 (34 Partien, vier Tore).
Für das U-21-Team des Sportclubs kam er von 2023 bis 2026 insgesamt in 74 Regionalligapartien (fünf Tore, eine Vorlage) zum Einsatz.
Sebastian Lange, Geschäftsführer Sport des SC Paderborn 07::
„Kevin hat sich über viele Jahre bei unserem Sportclub weiterentwickelt. Der Schritt mit der Leihe in die 3. Liga zu Fortuna Köln ist wichtig und ergibt Sinn, da er auf dem nächsthöheren Level weiterhin Spielpraxis sammeln kann.“