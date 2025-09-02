SC Paderborn 07 verstärkt U21 mit Defensiv-Talent aus der RL Südwest

Vom württembergischen Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach wechselt der 21-jährige Niklas Mohr erstmals in seiner Laufbahn nach NRW. Der vielseitig einsetzbare Defensivspieler kommt als Perspektivspieler, der über die U21 in der Regionalliga West an das Profi-Niveau herangeführt werden soll.
Michael Ferber, Vorstand Sport der SG, sagt: „Selbstverständlich hätten wir Niklas gerne bei uns behalten, da er sowohl sportlich als auch menschlich ein absoluter Gewinn für uns war. Fakt ist aber auch, dass er sich hier in den letzten Jahren zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt und sportlich auf sich aufmerksam gemacht hat. Er hat nun die große Chance, den Schritt in die 2. Bundesliga zu gehen und dabei wollen wir ihm keine Steine in den Weg legen und ihm diesen Schritt letztendlich auch ermöglichen. Natürlich bedauern wir seinen Abschied, aber gleichzeitig sind wir auch stolz, dass wir ihn auf seinem bisherigen Weg begleiten konnten. Für uns ist dieser Wechsel auch ein weiterer eindrucksvoller Beleg für die tolle Arbeit hier bei der SG – sowohl im Nachwuchs- als auch im Aktiven-Bereich. Wir wünschen Niklas für seine neue Aufgabe alles Gute und sind uns sicher, dass er auch dort seinen Weg machen wird.“
Mohr äußert sich zu seinem Abschied: „An allererster Stelle möchte ich mich bei den Verantwortlichen der SG bedanken. Ich habe hier früh die Chance bekommen, mich im Herren-Bereich zu beweisen und dabei stets die volle Rückendeckung von allen Seiten genossen, was für mich nicht selbstverständlich ist. Ich hatte hier eine wunderbare und erfolgreiche Zeit, gekrönt mit dem Doublegewinn in der vergangenen Saison. Nun habe ich aber die einmalige Gelegenheit, den nächsten Schritt nach oben zu gehen und freue mich riesig auf diese neue, spannende Herausforderung. Ich wünsche dem gesamten Verein für die Zukunft nur das Allerbeste und bin mir sicher, dass die Jungs auch in dieser Saison wieder ihren Weg gehen werden.“