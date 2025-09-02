SC Paderborn 07 verstärkt U21 mit Defensiv-Talent aus der RL Südwest

Unter anderem ausgebildet im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart wechselte Mohr im Sommer 2019 in die U19 der SG Sonnenhof Großaspach und schaffte bereits mit 18 Jahren den Sprung zum Leistungsträger der 1. Mannschaft, die damals in der Oberliga gespielt hat. Nach über 100 Pflichtspielen gelang in der vergangenen Saison der Aufstieg in die Regionalliga. Natürlich gehörte Mohr beim gelungenen Saisonstart zu den Stammspielern, bevor sich nun der SC Paderborn 07 seine Dienste langfristig bis 2028 gesichert hat. Über die Ablösemodalitäten haben die beiden Clubs Stillschweigen vereinbart.

„Niklas ist ein Perspektivspieler, den wir über die U21 in der Regionalliga an das Profiniveau heranführen wollen. Mittelfristig soll er den nächsten Schritt zum Zweitliga-Spieler machen“, so Paderborns Geschäftsführer Sebastian Lange.