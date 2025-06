SC Paderborn 07 II präsentiert vier externe Neuzugänge

Bei sommerlichen Temperaturen konnte Trainer Thomas Bertels zum heutigen Trainingsauftakt neun Neuzugänge begrüßen. Aus der eigenen U19 wechseln fünf SCP07-Youngster in das U21-Team. Darüber hinaus verstärkt sich die Mannschaft mit vier externen Neuzugängen.

Mit Fedya Babak, Arne Zajaczek (beide Abwehr), Lucas Kiewitt, Hassan Mohammad (beide Mittelfeld) und Henrik Koch (Sturm) dokumentiert der SC Paderborn 07 erneut die Durchlässigkeit zwischen Nachwuchs und Profis. Zajaczek, Kiewitt und Koch sammelten bereits in der abgelaufenen Saison erste Minuten in der Regionalliga.

Zudem verstärkt der SCP07 die U21-Mannschaft mit vier externen Talenten. Aus der Jugend des Chemnitzer FC kommt der 18-jährige Luca Löwelt (Mittelfeld) an die Pader. Für die Verteidigung hat der SCP07 Lenny Hennig (RB Leipzig U19) und Lenn Spremberg (Heeslinger SC, Oberliga Niedersachsen) verpflichtet. Dazu wechselt mit Kerem Yalcin (Abwehr, RW Oberhausen) ein junger Kicker mit Regionalliga-Erfahrung zum SCP07. Der 20-Jährige wurde viele Jahre bei RWO ausgebildet und hat bereits 64 Regionalliga-Partien absolviert.

"Mit dem neuen Kader sind wir gut aufgestellt, um die gemeinsamen Ziele auch in der individuellen Entwicklung unserer talentierten Spieler zu erreichen. Jetzt gilt es, die Neuzugänge gut in das Team zu integrieren und wieder mutigen Offensivfußball zu spielen. Wir freuen uns auf die ersten Schritte unserer neuen U21 in der Saison 2025/2026", betont Ayhan Tumani, Sportlicher Leiter der NULLSIEBEN AKADEMIE.