SC Paderborn 07 II: 4 Neuzugänge, 2 Rückkehrer und 5 Eigengewächse

– Foto: SC Paderborn 07

Seit wenigen Tagen bereitet sich die U21 des SC Paderborn 07 auf die Saison 2026/27 in der Regionalliga West vor. Zum Auftakt in die Vorbereitung durfte Trainer Thomas Bertels elf Neuzugänge begrüßen. Aus der eigenen U19 wechseln fünf Sportclub-Youngster in das U21-Team. Darüber hinaus verstärkt sich die Mannschaft mit vier externen Neuzugängen und zwei Spieler kehren von ihren Leihen zurück in den Paderborner Nachwuchs.

Mit Torwart Ben Obertrifter, Außenverteidiger Jan Peters und den Mittelfeldspielern Cihan Agirayak, Neo Lima Stacziwa (Foto) und Pedro Restrepo Naranjo stellt der Sportclub erneut die hohe Durchlässigkeit in seiner NULLSIEBEN Akademie unter Beweis. Peters, Lima Stacziwa und Restrepo Naranjo sammelten bereits in der abgelaufenen Saison erste Minuten in der Regionalliga.

Zudem wird die U21 mit vier externen Neuzugängen verstärkt. Aus der Jugend des FC Schalke 04 kommt der 19-jährige Mittelfeldspieler Alan Takoudjou an die Pader. Für die Verteidigung hat der SCP07 den 28-jährigen Maximilian Hippe vom SV Rödinghausen und den 20-jährigen Joel Udelhoven vom SC Wiedenbrück verpflichtet. Dazu wechselt mit Stürmer Shkrep Stublla von den Sportfreunden Lotte ein weiterer junger Kicker mit Regionalliga-Erfahrung nach Paderborn.

Darüber hinaus kehren Stürmer Travis de Jong und Mittelfeldspieler Jakob Kuntze von ihren Leihen zurück. Der 21-jährige de Jong war zuletzt an den niederländischen Zweitligisten MVV Maastricht verliehen. Der 18-jährige Kuntze kickte in der vergangenen Spielzeit für den KSV Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest.