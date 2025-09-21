SC Opel-Frauen halten lange in Unterzahl dagegen

Rüsselsheim. Bis Mitte der zweiten Halbzeit lagen sie in Unterzahl nur ein Tor hinten. Am Ende mussten sich die Verbandsliga-Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim beim SV Phönix Düdelsheim aber klar mit 1:5 (1:2) geschlagen geben. „Das Ergebnis bildet nicht ab, was wir auf den Platz gebracht haben. Die Mädels haben gekämpft, ich bin sehr stolz auf sie“, konnte Trainerin Jessica Klement ihrer Mannschaft keinen Vorwurf machen.

Dabei ging es gut los. Jessica Losert traf gleich zum 1:0. Gut 30 Minuten hielt die Führung. „Dann haben wir einen Elfmeter kassiert und kurz danach auch das 1:2“, bedauerte Klement. Wenig später sah Lisanne Düring die Rote Karte – angeblich wegen Nachtretens. „Aber das ist definitiv nicht passiert. Wir konnten das nicht verstehen“, ärgerte sich Klement. „In der zweiten Halbzeit kamen wir trotzdem zu guten Chancen und haben lange gut dagegen gehalten.“ Zu zehnt mussten die Opel-Frauen jedoch das 1:3 hinnehmen (66.) und kassierten noch zwei weitere Treffer.

Tore: 0:1 Losert (4.), 1:1 Schneider (36./FE), 2:1 Rüdiger (38.), 3:1, 4:1 Vaubel (66., 72.), 5:1 Rüdiger (82.).