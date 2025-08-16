 2025-08-14T11:39:53.462Z

Gleich neun Mal zappelte der Ball am Donnerstag im Netz des TSV Elmshausen. Foto: Friso Gentsch/dpa
SC Olympia II überrollt den TSV Elmshausen

B-Liga-Aufsteiger aus Lorsch feiert 9:0-Sieg +++ Gras-Ellenbach schlägt Eintracht Bürstadt II 3:1

Lorsch. Ein Dreierpacker und zwei zweifache Torschützen drückten dem Spiel von B-Liga-Aufsteiger SC Olympia Lorsch II gegen den TSV Elmshausen am Donnerstag ihren Stempel auf. Fabian Krieger (53., 76., 88.) netzte beim 9:0-Erfolg gleich dreimal ein, Cedric Samstag (40., 45.+3) sowie Mick Schumacher (60., 90.+1) trafen jeweils doppelt. Die weiteren Tore des SCO erzielten Lars Mühlum (2.) und Yannik Grieser (70.).

Der TSV Gras-Ellenbach hat den ersten Saisonsieg in der B-Liga eingefahren. Gegen Eintracht Bürstadt II setzte sich das Team um Spielertrainer Boubacar Siby mit 3:1 durch. In die Karten spielte den Gastgebern Jonas Guthys Führungstor kurz vor der Pause. Mit einem Doppelschlag machten Bahtiyar Dastan (79.) und Marius Steinmann (81.) in der Schlussphase den Deckel drauf. Arda Göktas’ Treffer zum 3:1 (86.) war nur noch Ergebniskosmetik.

