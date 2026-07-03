SC Olympia hat »richtig Bock« Der SC Olympia Lorsch bereitet sich intensiv auf die Herausforderungen der Gruppenliga vor und setzt auf Talente +++ Wie Trainer Dylan Weijten den Klassenerhalt schaffen will. von Redaktion · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Groß war der Lorscher Jubel nach dem Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga. In der neuen Spielklasse geht es nun einzig und allein um den Klassenerhalt. Foto: Dominik Claus

Lorsch (net/ü). Eine echte Sommerpause gibt es für den SC Olympia Lorsch in diesem Jahr nicht. Nachdem der Aufstieg in die Gruppenliga erst Mitte Juni in einem Entscheidungsspiel gegen die TSG Steinbach geschafft wurde, läuft zwei Wochen später schon wieder die Vorbereitung auf die neue Runde. Ein Umstand, den man in der Klosterstadt sehr gerne in Kauf nimmt, kehrt man doch nach gut 30 Jahren Abstinenz wieder in die Gruppenliga zurück und hat sich da den Ligaverbleib vorgenommen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Anspruch und Wirklichkeit: Nach dem knappen Scheitern im vergangenen Jahr, als der SCO in der Relegation am TSV Seckmauern gescheitert war, hat es 2026 endlich geklappt. Hinter dem souveränen Meister und Lokalrivalen Tvgg Lorsch ging die Olympia als Zweiter der Kreisoberliga ins Ziel. Nach einer bärenstarken Rückrunde unter dem neuen Coach Dylan Weijten.

In der Rückrunde legte Olympia Lorsch nochmal eine Schippe drauf Was war gut? Natürlich die Rückrunde. Nach Platz drei in der bereits ordentlichen ersten Halbserie (28 Punkte) legte die Olympia in der zweiten Saisonhälfte noch eine Schippe und 31 Punkte drauf. Den Aufstieg habe sich seine Elf nicht zuletzt deshalb allemal verdient, sagte der Sportliche Leiter Bekir Ilhan nach der erfolgreichen Relegation. Der überragende Mann in der Aufstiegs-Elf war zweifellos Angreifer Lars Palkovitsch: In nur 13 Spielen gelangen ihm 19 Tore. Was muss besser werden? Auch hier fällt der Name Palkovitsch. Wie Elias Söder oder Ivan Pavlic stand auch der Torjäger in der letzten Saison aus unterschiedlichen Gründen nur bedingt zur Verfügung. In dieser Spielzeit rechnet der Trainer aber fest mit dem Trio. „Alle können jetzt auch wieder voll mittrainieren und sind verletzungsfrei. Das bietet mir weitere Optionen, was in der Gruppenliga sehr wichtig werden wird“, ist Weijten froh über die Breite seines Kaders. Der muss sich in der neuen Saison nun auch im Trainingsbereich umstellen: Bei der Olympia wird in der Saison 2026/27 dreimal in der Woche trainiert. „Das ist in dieser Spielklasse unbedingt notwendig, die Jungs wissen das aber und haben alle, wie ich, großen Bock auf diese Saison“, betont der Trainer.