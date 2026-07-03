SC Olympia hat »richtig Bock«

Lorsch (net/ü). Eine echte Sommerpause gibt es für den SC Olympia Lorsch in diesem Jahr nicht. Nachdem der Aufstieg in die Gruppenliga erst Mitte Juni in einem Entscheidungsspiel gegen die TSG Steinbach geschafft wurde, läuft zwei Wochen später schon wieder die Vorbereitung auf die neue Runde. Ein Umstand, den man in der Klosterstadt sehr gerne in Kauf nimmt, kehrt man doch nach gut 30 Jahren Abstinenz wieder in die Gruppenliga zurück und hat sich da den Ligaverbleib vorgenommen.
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Anspruch und Wirklichkeit: Nach dem knappen Scheitern im vergangenen Jahr, als der SCO in der Relegation am TSV Seckmauern gescheitert war, hat es 2026 endlich geklappt. Hinter dem souveränen Meister und Lokalrivalen Tvgg Lorsch ging die Olympia als Zweiter der Kreisoberliga ins Ziel. Nach einer bärenstarken Rückrunde unter dem neuen Coach Dylan Weijten.
Was war gut? Natürlich die Rückrunde. Nach Platz drei in der bereits ordentlichen ersten Halbserie (28 Punkte) legte die Olympia in der zweiten Saisonhälfte noch eine Schippe und 31 Punkte drauf. Den Aufstieg habe sich seine Elf nicht zuletzt deshalb allemal verdient, sagte der Sportliche Leiter Bekir Ilhan nach der erfolgreichen Relegation. Der überragende Mann in der Aufstiegs-Elf war zweifellos Angreifer Lars Palkovitsch: In nur 13 Spielen gelangen ihm 19 Tore.
Was muss besser werden? Auch hier fällt der Name Palkovitsch. Wie Elias Söder oder Ivan Pavlic stand auch der Torjäger in der letzten Saison aus unterschiedlichen Gründen nur bedingt zur Verfügung. In dieser Spielzeit rechnet der Trainer aber fest mit dem Trio. „Alle können jetzt auch wieder voll mittrainieren und sind verletzungsfrei. Das bietet mir weitere Optionen, was in der Gruppenliga sehr wichtig werden wird“, ist Weijten froh über die Breite seines Kaders. Der muss sich in der neuen Saison nun auch im Trainingsbereich umstellen: Bei der Olympia wird in der Saison 2026/27 dreimal in der Woche trainiert. „Das ist in dieser Spielklasse unbedingt notwendig, die Jungs wissen das aber und haben alle, wie ich, großen Bock auf diese Saison“, betont der Trainer.
Wer kommt? Bei der Olympia will man den eingeschlagenen Weg fortsetzen und setzt in erster Linie auf junge Spieler. Denen traut der Übungsleiter zu, in der Gruppenliga Fuß zu fassen. Vom VfR Groß-Gerau, für den Weijten viele Jahre selbst als Spieler und Trainer aktiv war, kommen Marcel Hemmerlein und Ibrahim Bouhlou. Bouhlou soll für einen Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition sorgen und Hemmerlein ist mehr als eine Alternative für den Defensivbereich. Gleiches gilt für Luca Kowalski, den es vom FC Alsbach zurück in die Klosterstadt zieht. Danny Thomas (JFV Bürstadt), Jonas Heilig (FC 07 Bensheim) und Mathan Kocapinar (SV Fürth) sorgen für mehr Breite im Mittelfeld. Dort soll Taqiyeddine Boukhalfa (FC Groß-Rohrheim) mit seiner Erfahrung zu einem wichtigen Faktor im Spiel der Lorscher werden und auch Führungsaufgaben übernehmen. Für die Offensive konnte der Sportclub Marcel Riebel (TSV Auerbach) verpflichten.
Wer geht? Hasan-Ali Serdar und Igor Grosu zieht es zurück in die Heimat (Alzey/Lonsheim), beide sind für Dylan Weijten sportlich wie menschlich große Verluste. Gleiches gilt für Levin Reichel und Mikkail Bajrami, die beim FC Starkenburgia Heppenheim auf mehr Einsatzzeiten hoffen. Sergej Pineker verlässt den Club in Richtung FC Sportfreunde Heppenheim und soll dort als Spielertrainer den sportlichen Neuaufbau mitgestalten.
Was geht? „Unser erklärtes Saisonziel ist der Klassenerhalt“, lautet die Ansage von Dylan Weijten, der die Aufstiegseuphorie unbedingt mitnehmen will. Zudem weiß er: „Mannschaften, die fit sind und sich durch einen großen Zusammenhalt auszeichnen, steigen normalerweise nicht ab. Diesen nötigen Teamspirit haben wir, nun gilt es im Fitnessbereich die Grundlagen zu schaffen.“ Taktisch wird sich der Sportclub in der Gruppenliga wieder nach dem Gegner richten können.