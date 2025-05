SC Olching zittert sich im Elferschießen in nächste Relegationsrunde!

Der SC Olching rückt in die nächste Runde der Relegation zur Landesliga vor. Im Relegations-Rückspiel ging zunächst der FC Thalhofen in Führung (20., Hoffmann), doch nach der Halbzeit drehte der SCO auf. Florian Obermeier war es, der in der 58. Minute einen Foulelfmeter für Olching verwandelte. Drei Minuten später folgte dann die Führung für die Gastgeber. Luka Batarilo-Cerdic staubte zum 2:1 ab (61.), als ein Schlenzer von Teamkollege Kerem Kavuk von der Latte abprallte.

Die Niederlage im Hinspiel war somit erfolgreich egalisiert, doch nun kam wieder der FC Thalhofen zum Zug. Niklas Zeiler glich in der 68. Minute für die Gäste zum 2:2 aus. Bei diesem Ergebnis wäre Olching abgestiegen.

Kurz vor knapp – Olching netzte fünf Minuten vor Schluss nochmal ein

Fünf Minuten vor Schluss wurde dann eine Olchinger Flanke in den Rückraum verlängert, wo es erneut Florian Obermeier war, der einnetzte (85.). Nach zwei regulären Spielen hieß es also: 5:5 Tore, die Partie ging in die Verlängerung.

Nachdem auch dann noch kein Sieger feststand, kam es zum Elfmeterschießen. Thalhofen begann, doch beide Mannschaften zeigten Schwäche vom Punkt. Von neun Elfmetern wurden sechs verschossen, mit dem glücklicheren Ausgang für den SC Olching.

Der Drittletzte der Landesliga Südwest trifft in der nächsten Runde auf den FC Stätzling, der sich gegen den Viertletzten der Landesliga Südwest, den VfL Kaufering durchgesetzt hatte.

SC Olching – FC Thalhofen 5:3 n.E.

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Alskandar Banipal, Moritz Vollmer (57. Ferenc Ambrus), Jonas Kalchner (57. Maximilian Herrmann), Ruben Milla Nava, Jan Sostmann (46. Paul Niehaus), Luka Batarilo-Cerdic, Jakob Zißelsberger (85. Kevin Roth), Kerem Kavuk (81. Tim Bader), Maximilian Schwahn - Trainer: Felix Mayer

FC Thalhofen: Lukas Kress (119. Patrick Reichhart), Marco Steinhauser (76. Matthias Vetter), Nicolas Steger, Cedric Wahler, Benjamin Büttner, Niklas Zeiler (111. Jakob Zeiler), Nico Beutel, Dennis Beutel, Marvin Wahler (83. Janik Suske) (120. Julien Drimml), Dennis Hoffmann, Robin Volland - Trainer: Florian Niemeyer

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 770

Tore: 0:1 Dennis Hoffmann (20.), 1:1 Florian Obermeier (58. Foulelfmeter), 2:1 Luka Batarilo-Cerdic (61.), 2:2 Niklas Zeiler (68.), 3:2 Florian Obermeier (85.), 4:2 Kevin Roth (121. i.E.), 4:3 Nico Beutel (121. i.E.), 5:3 Luka Batarilo-Cerdic (121. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Julien Drimml (FC Thalhofen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Maximilian Hoffmann (121.). Dennis Hoffmann (FC Thalhofen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Maximilian Hoffmann (121.). Ferenc Ambrus (SC Olching) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Patrick Reichhart (121.). Robin Volland (FC Thalhofen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Alskandar Banipal (SC Olching) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Jakob Zeiler (FC Thalhofen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).