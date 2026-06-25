Olchings Kerem Kavuk tunnelt Wacker-Torwart Timur Engl zum 2:0. – Foto: Dieter Metzler

Nach dem 4:3-Auswärtssieg am Sonntag beim Landesligisten SV Aubing zeigte der Landesliga-Aufsteiger aus Olching auch im zweiten Testspiel am Dienstagabend im Amperstadion gegen den Landesligisten der Südost-Gruppe, FC Wacker München, erneut eine fast schon beängstigende Frühform. Mit 6:2 besiegte die Elf von SCO-Cheftrainer Felix Mayer die Gäste trotz der am Abend noch immer vorherrschenden Hitze überzeugend mit 6:2 Toren.

„Uns war wichtig“, so Trainer Mayer, „dass wir mehr Kontinuität in die erlernten Abläufe bekommen. Das ist nun, auch in Form von Toren, gut gelungen.“ Man merke zwar, dass noch nicht alle Räder ineinandergreifen, was für die Phase der Vorbereitung aber normal sei. „Dennoch war das ein guter Schritt nach vorne“, so Mayer, der im zweiten Durchgang kräftig durchwechselte und so die Belastung für alle Spieler hochhielt.