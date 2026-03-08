SC Olching zeigt beim Sieg gegen Raisting deutlich mehr Struktur: „Sind geduldig geblieben“

Voll fokusiert waren die Olchinger über weite Strecken des Spiels und fuhren verdient drei Punkte ein. – Foto: Andreas Mayr

Nach anfänglichem Alu-Glück dominiert der SC Olching das Spiel. Trainer Felix Mayer sieht trotzdem noch viel Luft nach oben.

Zweites Spiel, zweiter Sieg. Der SC Olching macht im neuen Jahr da weiter, wo er im alten Jahr aufgehört hat. Mit Gewinnen. Auch spielerisch war eine deutliche Steigerung zu sehen. Mit 2:0 (1:0) gewann der Sportclub gegen den SV Raisting. „Verdient“, wie Cheftrainer Felix Mayer anmerkte.

Im Vergleich zum mühsamen 1:0-Arbeitssieg beim SV Untermenzing war bei den Amperstädtern deutlich mehr Struktur im Spiel zu erkennen, wenngleich Mayer noch viel Luft nach oben sah. Vor allem im Spiel mit dem Ball. Gegen den Ball habe man es „gut verteidigt.“ Zu Beginn des Spiels hatte man allerdings auch etwas Alu-Glück. Binnen drei Minuten trafen die Ammerseer zweimal die Latte (2., 5.). Vorausgegangen waren den Lattentreffern jeweils individuelle Fehler. Mayer: „Das war etwas wild von uns.“

Zweiter Treffer fiel für den SC Olching erst in der Nachspielzeit

Danach spielten aber fast nur noch die Hausherren, auch weil „wir geduldig geblieben sind“, sagte Mayer. Ferenc Ambrus erzielte nach 24 Minuten die Führung für den SCO: Einen präzisen Pass von Florian Obermeier jagte der 26-Jährige unhaltbar in die Raistinger Maschen. Kurz vor der Pause verpasste Ambrus das 2:0. Eine Maßflanke von Leon Heinzlmair konnte Ambrus per Kopf nicht im Kasten unterbringen, allerdings war auch die Rettungstat von SVR-Schlussmann Urban Schaidhof sehenswert (42.).

Nach Wiederbeginn waren die Olchinger weiterhin das aktivere Team. „Wir haben Raisting am Leben gehalten“, meinte Mayer zu den vergebenen Möglichkeiten. Das hätte sich beinahe gerächt, doch SCO-Keeper Maximilian Hoffmann blieb im Eins-gegen-Eins gegen Raistings Stürmer Benedikt Stechele erster Sieger (74.). In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Marco Kossi schließlich den Deckel drauf.