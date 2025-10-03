SC Olching trifft in Englischer Woche auf Aufstiegskonkurrenten

Trainer Felix Mayer bereitet sein Team auf drei entscheidende Duelle im Aufstiegskampf vor, darunter das Nachholspiel gegen Gilching.

Der SC Olching bekommt es binnen acht Tagen mit drei unmittelbaren Kontrahenten im Aufstiegskampf zu tun. Am Samstag, 14 Uhr, empfängt das Team von Trainer Felix Mayer den SV Waldeck. In der kommenden Woche steht dann zunächst das Nachholspiel beim TSV Gilching (7. Oktober) und vier Tage später das Topspiel gegen den Tabellenzweiten SV Planegg an. „Ein knackiges Programm“, sagt Mayer. Von einer möglichen Vorentscheidung will der 30-Jährigeohnehin noch nicht sprechen. „Dafür sei es noch zu früh in der Saison“, sagte Mayer.

Der SV Waldeck rangiert mit sechs Punkten Rückstand auf dem dritten Platz. Mit der perfekten Ausbeute von je vier Siegen aus vier Spielen eilten der SCO und der SV Waldeck durch den September. SCO-Coach Felix Mayer erwartet einen ähnlich spielstarken Gegner wie vor Wochenfrist. Wie bei der Deisenhofener Bayernlia-Reserve tummeln sich auch im Kader des SV Waldeckviele talentierte, gut ausgebildete Akteure.

Doch mit einem gesunden Maß an Selbstbewusstsein und dem Selbstverständnis eines Tabellenführers wollen man das Spiel angehen. Neben dem letztmals rotgesperrten Luka Batarilo-Cerdic muss Mayer außerdem auf einige kranke Spieler verzichten.