SC Olching startet mit Erfolgserlebnis in die Landesliga-Vorbereitung

Der SC Olching gewinnt sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten aus Aubing. Abteilungsleiter Pöllner lobte vor allem die Neuzugänge.
Olching – Erfolgreich vom ersten Test kehrte der SC Olching aus Aubing am Sonntag zurück. Die wegen der großen Hitze auf 11 Uhr Vormittag vorverlegten Begegnung endete mit einem 4:3 der Olchinger Rückkehrer in die Landesliga.
Man habe billige Gegentore kassiert, meinte Aubings neuer Trainer Martin Buch, der frühere Olchinger Coach. Insgesamt zeigte er sich jedoch mit dem ersten Auftritt der in der Landesliga Südost spielenden Münchner Vorstädter zufrieden.
Auch Olchings Abteilungsleiter Waldemar Pöllner hatte am ersten Auftritt der Olchinger Elf grundsätzlich nichts zu bemängeln. „In Anbetracht der Hitze und der Tatsache, dass sich noch einige Spieler im Urlaub befinden, geht der Auftritt in Ordnung. Uns war in erster Linie wichtig, wie sich die Neuzugänge präsentieren.“ Die Tore für Aubing erzielten Daniel Koch (2) und Ömer Haslak, für Olching trafen Omer Grbic (2), Luka Batarilo-Cerdic und Maximilian Schwahn. Bereits am Dienstagabend (Anstoß: 19.15 Uhr) empfängt der SC Olching den FC Wacker München zum nächsten Vorbereitungsspiel.