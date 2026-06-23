SC Olching startet mit Erfolgserlebnis in die Landesliga-Vorbereitung

Der SC Olching (weiße Trikots) bezwang den SV Aubing. – Foto: Dieter Metzler

Der SC Olching gewinnt sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten aus Aubing. Abteilungsleiter Pöllner lobte vor allem die Neuzugänge.

Olching – Erfolgreich vom ersten Test kehrte der SC Olching aus Aubing am Sonntag zurück. Die wegen der großen Hitze auf 11 Uhr Vormittag vorverlegten Begegnung endete mit einem 4:3 der Olchinger Rückkehrer in die Landesliga.

Olching setzt sich im ersten Test durch – Fokus auf den Neuzugängen

Man habe billige Gegentore kassiert, meinte Aubings neuer Trainer Martin Buch, der frühere Olchinger Coach. Insgesamt zeigte er sich jedoch mit dem ersten Auftritt der in der Landesliga Südost spielenden Münchner Vorstädter zufrieden.