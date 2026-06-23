 2026-06-22T14:49:50.746Z

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SC Olching startet mit Erfolgserlebnis in die Landesliga-Vorbereitung

Testspiel in Aubing

von Dieter Metzler · Heute, 09:26 Uhr · 0 Leser
Der SC Olching (weiße Trikots) bezwang den SV Aubing.
Der SC Olching (weiße Trikots) bezwang den SV Aubing. – Foto: Dieter Metzler

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Der SC Olching gewinnt sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten aus Aubing. Abteilungsleiter Pöllner lobte vor allem die Neuzugänge.

Olching – Erfolgreich vom ersten Test kehrte der SC Olching aus Aubing am Sonntag zurück. Die wegen der großen Hitze auf 11 Uhr Vormittag vorverlegten Begegnung endete mit einem 4:3 der Olchinger Rückkehrer in die Landesliga.

Olching setzt sich im ersten Test durch – Fokus auf den Neuzugängen

Man habe billige Gegentore kassiert, meinte Aubings neuer Trainer Martin Buch, der frühere Olchinger Coach. Insgesamt zeigte er sich jedoch mit dem ersten Auftritt der in der Landesliga Südost spielenden Münchner Vorstädter zufrieden.

So., 21.06.2026, 11:00 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
SC Olching
SC OlchingSC Olching
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Auch Olchings Abteilungsleiter Waldemar Pöllner hatte am ersten Auftritt der Olchinger Elf grundsätzlich nichts zu bemängeln. „In Anbetracht der Hitze und der Tatsache, dass sich noch einige Spieler im Urlaub befinden, geht der Auftritt in Ordnung. Uns war in erster Linie wichtig, wie sich die Neuzugänge präsentieren.“ Die Tore für Aubing erzielten Daniel Koch (2) und Ömer Haslak, für Olching trafen Omer Grbic (2), Luka Batarilo-Cerdic und Maximilian Schwahn. Bereits am Dienstagabend (Anstoß: 19.15 Uhr) empfängt der SC Olching den FC Wacker München zum nächsten Vorbereitungsspiel.