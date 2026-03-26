SC Olching siegt trotz Tricks der Gastgeber souverän mit 6:1 Bezirksliga Süd von Dirk Schiffner · Heute, 09:42 Uhr · 0 Leser

Der SC Olching (in weiß) war stets einen Schritt schneller als die Gastgeber. – Foto: Oliver Rabuser

Der SC Olching gewinnt in Ohlstadt deutlich. Die Gastgeber versuchten vergeblich, den Spitzenreiter aus dem Tritt zu bringen.

Der SC Olching bleibt das Maß der Dinge in der Bezirksliga Süd. Am Dienstagabend wurden die Amperstädter ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen das Nachholspiel beim SV Ohlstadt souverän mit 6:1 (4:1). Mit dem halben Dutzend Toren waren die abstiegsbedrohten Gastgeber noch gut bedient. „Wir hätten viel mehr Tore machen müssen“, kritisierte Felix Mayer ganz leise. Abgesehen von der Chancenverwertung war der Olchinger Cheftrainer rundum zufrieden mit dem Trip ins Werdenfelser Land. Ein wenig Genugtuung schwang in den Worten des 31-Jährigen mit. Versuchten doch die Gastgeber im Vorfeld alles, um den Spitzenreiter aus dem Tritt zu bringen. Kurzfristige Spielabsage, Verlegung auf den kleinen, schlechter beleuchteten Nebenplatz – letztlich alles ohne Erfolg.

Bereits zur Pause war das Spiel durch Treffer von Jakob Zißelsberger (6.), Jan Sostmann (38.) und Ferenc Ambrus (43., 45.) entschieden. Selbst den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer erzielte mit Ambrus ein SCO-Akteur (22.). „Wir waren klar überlegen“, fasste Mayer die ersten 45 Minuten zusammen. Selbst vom ersten Gegentor nach insgesamt 406 Minuten ließen sich die Blau-Weißen nicht beeindrucken. Nach Wiederanpfiff behielten die Amperstädter weiterhin die Spielkontrolle und legten durch den eingewechselten Marco Kossi (63.) und Leon Heinzlmair (71.) die Tore fünf und sechs nach. Die Gastgeber ergaben sich ihrem Schicksal, doch die Olchinger blieben gnädig.