SC Olching: Mit ausgedünnter Abwehr gegen den besten Sturm der Liga Martin Buch: „Wirklich leerer wird das Lazarett nicht.“

Zum letzten Heimspiel vor der Winterpause empfängt der SC Olching am Samstag in der Landesliga den Tabellenzweiten FC Ehekirchen.

Olching – Ein richtiger Brocken kommt am Samstag ins Olchinger Amperstadion. Ab 14 Uhr will die Mannschaft von Trainer Martin Buch gegen den Tabellenzweiten FC Ehekirchen den Abwärtstrend von fünf sieglosen Spielen in Folge stoppen. Eine knifflige Aufgabe. Immerhin stellt Ehekirchen die beste Offensive der Liga. Die Amperstädter dagegen waren in den vergangenen Wochen hinten oftmals anfällig. Allerdings haben die Olchinger ihre besten Partien der laufenden Saison auch gegen die Teams aus der Spitzenregion der Tabelle gezeigt.

Die Vorgabe sei klar, so Buch: „An den Kampf und die Leidenschaft der Vorwoche anknüpfen und eigene Fehler minimieren.“ Nur so könne man gegen spielstarke Ehekirchener etwas reißen. Dass der FCE so gut dasteht, überrascht Buch nicht. „Die haben drei Leute in ihren Reihen, die schon Regionalliga gespielt haben.“ Schon vor dem Hinspiel hatte er sie als Geheimfavorit bezeichnet. „Jetzt sind sie Mitfavorit“, sagt der SCO-Coach. Gerade in der Abwehr muss Buch noch immer auf zahlreiche Spieler verzichten. Immerhin ist Alskandar Banipal nach überstandener Grippe zurück im Training. „Aber wirklich leerer wird das Lazarett nicht.“

Olching zieht in die nächste Totopokal-Runde ein

Olching wird im Frühjahr zur nächsten Runde des Totopokals antreten. Das hat der Verband entschieden. Gegner ist dann Brunnthal. Beim als Pokalpartie fungierenden Ligaspiel zwischen dem SCO und Gilching war das Elfmeterschießen vergessen worden. (Thomas Benedikt)