SC Olching kann Wanderpokal für immer behalten – mit Sieg am Sonntag Sparkassenpokal-Finale von Dieter Metzler · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Olching (in Blau) im Spiel gegen den SC Schöngeising (gelbe Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Der Landesligist trifft im Finale auf den TSV Moorenweis. Bei einem dritten Triumph in Serie geht die Trophäe in den Besitz des Vereins über.

Für den SC Olching geht es im Sparkassenpokal am Sonntag, 12. Juli, um den dauerhaften Besitz des Wanderpokals. Gewinnt der Landesliga-Rückkehrer das Finale gegen den TSV Moorenweis, bleibt die Trophäe endgültig beim SCO. Anstoß im Olchinger Amperstadion ist um 17 Uhr. Zuvor spielen der SV Althegnenberg und der TSV Geiselbullach um 15 Uhr um Platz drei. So., 12.07.2026, 17:00 Uhr SC Olching SC Olching TSV Moorenweis Moorenweis 17:00 PUSH „Es ist jedes Jahr ein Prestigeduell“, sagt SCO-Trainer Felix Mayer. Aber auch Moorenweis reist mit Ambitionen an. „Wenn man im Finale steht, will man natürlich auch gewinnen“, sagt TSV-Trainer Sebastian Baumert. „Olching ist zwar klarer Favorit, aber schenken werden wir ihnen nichts.“