SC Olching kann Wanderpokal für immer behalten – mit Sieg am Sonntag

Der Landesligist trifft im Finale auf den TSV Moorenweis. Bei einem dritten Triumph in Serie geht die Trophäe in den Besitz des Vereins über.
Für den SC Olching geht es im Sparkassenpokal am Sonntag, 12. Juli, um den dauerhaften Besitz des Wanderpokals. Gewinnt der Landesliga-Rückkehrer das Finale gegen den TSV Moorenweis, bleibt die Trophäe endgültig beim SCO. Anstoß im Olchinger Amperstadion ist um 17 Uhr. Zuvor spielen der SV Althegnenberg und der TSV Geiselbullach um 15 Uhr um Platz drei.
„Es ist jedes Jahr ein Prestigeduell“, sagt SCO-Trainer Felix Mayer. Aber auch Moorenweis reist mit Ambitionen an. „Wenn man im Finale steht, will man natürlich auch gewinnen“, sagt TSV-Trainer Sebastian Baumert. „Olching ist zwar klarer Favorit, aber schenken werden wir ihnen nichts.“
Olching geht als klassenhöheres Team, Titelverteidiger und Gastgeber als Favorit in die Partie. Auch die Bilanz des seit 1974 ausgetragenen Wettbewerbs spricht für den SCO. Die Olchinger gewannen den Sparkassenpokal 1977, 2007, 2008, 2024 und 2025. Mit einem dritten Erfolg in Serie würde der Wanderpokal nach Reglement in den Trophäenschrank des Vereins übergehen. Moorenweis hat den Wettbewerb noch nie gewonnen und stand erst einmal im Endspiel. Vor drei Jahren verlor der TSV gegen den damaligen Seriensieger Oberweikertshofen mit 1:4. (Dieter Metzler)