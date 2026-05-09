SC Olching kann gegen den MTV München Meister werden

Olchings Leon Heinzlmair (in Blau) im Spiel gegen den 1. FC Penzberg (weiße Trikots). – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der SC Olching hat zwei Matchbälle für den Aufstieg. Am Samstag könnte die Entscheidung auf heimischem Platz fallen – oder auch schon früher.

Zwei Matchbälle hat der SC Olching noch für den Aufstieg in die Landesliga. Gut möglich, dass die Amperstädter den Sprung nach oben sogar schon auf der Couch oder per Liveticker feiern durften. Am Freitagabend spielte der SV Planegg beim FC Deisenhofen II. Sollte der Verfolger dort Punkte gelassen haben, wäre der SCO nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass Planegg seine theoretische Chance gewahrt und den siebten Sieg in Serie eingefahren hat. Dann wäre Olching am Samstag um 14 Uhr im Heimspiel gegen den MTV 1879 München selbst gefordert. Einen schöneren Rahmen als den eigenen Platz kann es für einen Aufstieg kaum geben.

Heute, 14:00 Uhr SC Olching SC Olching MTV 1879 München MTV München 14:00 PUSH

Auf ein mögliches Finale am letzten Spieltag hat in Olching allerdings niemand Lust. Ein Selbstläufer wird die Partie gegen die mit einigen Ex-Profis besetzte Mannschaft aus dem Münchner Westend aber nicht.