SC Olching ist zurück in der Landesliga: Verstärkungen stehen bereit Bezirksliga Süd von Dirk Schiffner · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

„Landesliga wir kommen zurück“: Nach nur einer Saison geht es für Olching wieder nach oben. – Foto: Thomas Benedikt

Der SC Olching hat die Meisterschaft in der Bezirksliga Süd souverän gewonnen. Am viertletzten Spieltag scheiterte die Mannschaft noch am Rivalen Planegg – dann besiegelte ein 6:1 gegen den MTV München den Aufstieg.

Der SC Olching hat den Betriebsunfall Landesliga-Abstieg erfolgreich behoben. Nach nur einer Saison gelang der Mannschaft von Trainer Felix Mayer die souveräne Meisterschaft in der Bezirksliga Süd und die unmittelbare Rückkehr in die Landesliga. Im Fernduell gegen die prominenter besetzten Teams aus Planegg und Gilching hatte am vorletzten Spieltag das Olchinger Kollektiv uneinholbar die Nase vorn. „Die Mannschaft hat eine unfassbar starke Saison gespielt“, sagt SCO-Manager Waldemar Pöllner. Der ein oder andere Punktgewinn war vielleicht etwas glücklich, doch die Mannschaft habe stets an sich geglaubt, so Pöllner.

Olchings Trainer Felix Mayer will sein Team siegen sehen. – Foto: Andreas Mayr

Auch für das Trainerteam um Cheftrainer Felix Mayer und Co Bernhard Ahammer hat Pöllner nur lobende Worte. „Sie investieren sehr viel Zeit in den SCO.“ Dass die Saison so lief, wie sie letztlich lief, war nach dem bitteren Abstieg nicht wirklich zu erwarten. Immerhin gab es bei den Amperstädtern vor gut einem Jahr bittere Abstiegs- und Abschiedstränen. Doch Felix Mayer brachte den SCO schnell wieder in die Spur. „Wir wollten gut starten“, blickte Pöllner zufrieden zurück. SC Olching tritt im Finale des Sparkassen-Cups an Den Start kann man durchaus als gelungen bezeichnen. Dem lockeren 5:0-Derbysieg gegen den Ortsrivalen TSV Geiselbullach ließ die Mayer-Truppe vier weitere Siege folgen. Die 0:1-Niederlage bei Mitfavorit Penzberg war nur ein kleiner Nackenschlag. Es folgten 20 ungeschlagene Spiele am Stück. Am viertletzten Spieltag hätten Kapitän Jan Sostmann & Co. den Aufstieg ausgerechnet beim einzig verbliebenen Rivalen Planegg klarmachen können. Doch die Multikulti-Truppe aus dem Würmtal verhinderte die Olchinger Aufstiegsfeier. Aber der SCO schüttelte sich nur kurz und war wieder in der Spur. Der 6:1-Sieg gegen den MTV München besiegelte schließlich die Meisterschaft. Zudem gelang dem SCO der erneute Einzug ins Finale des Sparkassen-Cups, das am 12. Juli im heimischen Amperstadion stattfinden wird.