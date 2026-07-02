SC Olching ist zurück in der Landesliga: Verstärkungen stehen bereit

Der SC Olching hat die Meisterschaft in der Bezirksliga Süd souverän gewonnen. Am viertletzten Spieltag scheiterte die Mannschaft noch am Rivalen Planegg – dann besiegelte ein 6:1 gegen den MTV München den Aufstieg.
Der SC Olching hat den Betriebsunfall Landesliga-Abstieg erfolgreich behoben. Nach nur einer Saison gelang der Mannschaft von Trainer Felix Mayer die souveräne Meisterschaft in der Bezirksliga Süd und die unmittelbare Rückkehr in die Landesliga. Im Fernduell gegen die prominenter besetzten Teams aus Planegg und Gilching hatte am vorletzten Spieltag das Olchinger Kollektiv uneinholbar die Nase vorn. „Die Mannschaft hat eine unfassbar starke Saison gespielt“, sagt SCO-Manager Waldemar Pöllner. Der ein oder andere Punktgewinn war vielleicht etwas glücklich, doch die Mannschaft habe stets an sich geglaubt, so Pöllner.
Auch für das Trainerteam um Cheftrainer Felix Mayer und Co Bernhard Ahammer hat Pöllner nur lobende Worte. „Sie investieren sehr viel Zeit in den SCO.“ Dass die Saison so lief, wie sie letztlich lief, war nach dem bitteren Abstieg nicht wirklich zu erwarten. Immerhin gab es bei den Amperstädtern vor gut einem Jahr bittere Abstiegs- und Abschiedstränen. Doch Felix Mayer brachte den SCO schnell wieder in die Spur. „Wir wollten gut starten“, blickte Pöllner zufrieden zurück.
Den Start kann man durchaus als gelungen bezeichnen. Dem lockeren 5:0-Derbysieg gegen den Ortsrivalen TSV Geiselbullach ließ die Mayer-Truppe vier weitere Siege folgen. Die 0:1-Niederlage bei Mitfavorit Penzberg war nur ein kleiner Nackenschlag. Es folgten 20 ungeschlagene Spiele am Stück. Am viertletzten Spieltag hätten Kapitän Jan Sostmann & Co. den Aufstieg ausgerechnet beim einzig verbliebenen Rivalen Planegg klarmachen können. Doch die Multikulti-Truppe aus dem Würmtal verhinderte die Olchinger Aufstiegsfeier. Aber der SCO schüttelte sich nur kurz und war wieder in der Spur. Der 6:1-Sieg gegen den MTV München besiegelte schließlich die Meisterschaft. Zudem gelang dem SCO der erneute Einzug ins Finale des Sparkassen-Cups, das am 12. Juli im heimischen Amperstadion stattfinden wird.
Der Olchinger Erfolg fußt mehr auf dem Kollektiv, als auf einem Einzelspieler. „Wir haben es als Team geschafft“, sagt Pöllner. Dass die unterlegenen Kontrahenten das Olchinger Spiel immer mal wieder zerredeten, darüber kann man im Olchinger Lager nur schmunzeln. Dass man ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden könne, war Pöllner spätestens nach dem furiosen 3:3-Unentschieden gegen den SV Planegg klar. „Ein echtes Schicksalsspiel.“ Zur Pause lagen die Amperstädter mit 0:3 zurück, nach Wiederanpfiff drehten die Blau-Weißen dann aber so richtig auf und hätten die Partie fast noch gedreht.
Nun also geht es wieder zurück in die Landesliga Südwest. Für die neue Spielklasse hat der SC Olching seinen Kader ordentlich aufgemöbelt. Vom Bezirksligisten SpVgg Kammerberg lotsten die Olchinger das Brüder-Duo Mario und Dario Stanic an die Amper. Vom Kreisligisten SC Weßling kommt Torjäger Jakob Brugger. Zudem holten sich die Olchinger mit Joshua Cana Cedano, Collins Idukpaye, Lionel Ndasi Iliyas Ramhi, Luis Kastner, Luis Heinzmann und Leandro Montani einige hoffnungsvolle Talente ins Haus. „Die Jungs haben viel Qualität. Wir geben ihnen die Zeit“, sagt Pöllner. „Auch sie müssen sich die Zeit geben.“ Montani, Ramhi und Heinzmann kommen aus der U19 des SC Unterpfaffenhofen, Idukpaye, Cedano und Kastner von der U19 des SV Waldeck-Obermenzing, Ndasi vom Landesligisten SV Aubing.
„Wir wollen uns in der Landesliga etablieren“, sagt Pöllner. Wichtig sei es, gut zu starten. Vor zwei Jahren lief man frühzeitig der Musik hinterher, das böse Ende ist bekannt. Schließlich ist der Olchinger Weg noch lange nicht zu Ende. Der Klassenerhalt ist das erklärte Ziel.