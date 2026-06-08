SC Olching II verliert gegen Gauting – und bleibt in der A-Klasse

Aufmunterung war nötig: Die Spieler des SC Olching ließen nach der Niederlage die Köpfe hängen. – Foto: Hans Kürzl

Die zweite Mannschaft des SC Olching ist im Relegations-Rückspiel gegen den Gautinger SC gescheitert. Vor 420 Zuschauern fielen beide Gegentore nach Standards.

„Schade“, in dieses eine Wort packte Olchings Trainer Alexander Strahberger seine ganze Enttäuschung, blieb aber gefasst. Am vergangenen Donnerstag hatte er noch davon sprechen können, dass sein Team das eine Tor besser war. Nun musste er feststellen: „Insgesamt waren wir nun eben den einen Treffer schlechter.“

Es hat nicht sollen sein für die zweite Mannschaft des SC Olching . Nach dem 1:0-Hinspielsieg in Gauting unterlag man im heimischen Amperstadion vor 420 Zuschauern mit 0:2 (0:1). Die Amperstädter verbleiben damit in der A-Klasse, der Gautinger SC in der Kreisklasse. Die beiden Treffer erzielten Kubilay Uysal nach 15 Minuten per Foulelfmeter sowie Maximilian Gaul in der 83. Minute.

Erste Hälfte blieb ereignisarm

Die Gastgeber hatten sich aber auch durch den relativ frühen Gegentreffer beeindruckt gezeigt. Das Bemühen, schnell zu reagieren war den Olchingern nicht abzusprechen. Doch Gautings Defensive erwies sich als stabil und kompromisslos. „Manchmal ruppig“, meinte SCO-Coach Strahberger.

Allzu viele aufregende Szenen waren im ersten Durchgang auf keiner Seite zu verzeichnen. Erwähnenswert allerdings der Grund für die Auswechslung von Gautings Nikolas Dreyer. Er musste nach 37 Minuten das Spielfeld verlassen, weil er den Ball mit voller Wucht in den Genitalbereich bekommen hatte und die Schmerzen für ein Weiterspielen zu groß waren.

Der erlösende Treffer fehlt

Seine Teamkollegen glichen das mit einer weiterhin konzentrierten Leistung aus. Die Olchinger Gastgeber legten zwar offensiv zu. Je näher sie allerdings der Box kamen, umso unentschlossener wurden sie. Große Gefahrenmomente musste Gautings Keeper Florian Frey jedenfalls nur selten überstehen.

Trotzdem mussten die Gäste zittern. Ein Tor hätte dem SCO die Chance auf die Verlängerung gebracht. Mit dem Mut der Verzweiflung rannten sie an, packten die Brechstange aus und schickten auch noch Torwart Fabian Dechent in den gegnerischen Strafraum. Doch der aus Sicht des SCO erlösende Treffer fiel nicht mehr.

Kapitän Ludwig Gruber fand im Teamkreis die ersten tröstenden Worte: „Wir haben nichts verloren, wir sind in der gleichen Klasse geblieben.“ Sein Trainer hofft, „dass daraus eine Trotzreaktion entsteht“. Vonseiten des Stadionsprechers kam dazu die erste Aufmunterung: „Wir kommen nächstes Jahr nach“, rief er den Gautingern zu.