SC Olching II siegt in Gauting – Kapitän sieht Gelb-Rot Relegation zur Kreisklasse von Hans Kürzl · Heute, 09:38 Uhr · 0 Leser

Olchings Zweite (blaue Trikots) holte in Gauting ein wichtiges 1:0. – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Die zweite Mannschaft des SC Olching hat das Relegations-Hinspiel beim Gautinger SC mit 1:0 gewonnen. Kurz vor Schluss musste Kapitän Ludig Gruber mit Gelb-Rot vom Platz.

Mit einer relativ guten Ausgangsposition geht die zweite Mannschaft des SC Olching ins Relegations-Rückspiel gegen den Gautinger SC. Dank eines Treffers, den Maximilian Sporbert, bereits in der achten Minute erzielte, nimmt die Mannschaft von Coach Alexander Strahberger einen 1:0-Vorsprung in die entscheidende Partie am Sonntag. Das Spiel beginnt dann um 14 Uhr im heimischen Amperstadion. Von Beginn an zeigten beide Mannschaften den rund 250 Zuschauern, dass die Kreisklasse ausreichend Motivation bietet – für die Gautinger, um drinzubleiben, für die Amperstädter, um aufzusteigen.

Chancen bleiben ungenutzt Die erste Torannäherung verzeichneten die Gautinger Gastgeber durch Timo Leigh nach vier Minuten. Nur vier Minuten später landete der Ball aber im Tor auf der anderen Seite des Platzes. Selbst ein spitzer Winkel hinderte Olchings Sporbert nicht am erfolgreichen Abschluss. Bis zum Seitenwechsel hätten dann sowohl Gauting als auch Olching für eine weitere Änderung auf der Anzeigentafel sorgen können. Das Team von Alexander Strahberger führte einen vielversprechenden Konter nicht zu Ende, während die Gastgeber ihr Visier nicht genau genug eingestellt hatten oder am guten SCO-Keeper Fabian Dechent scheiterten.