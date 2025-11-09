SC Olching gewinnt umkämpftes Derby gegen Geiselbullach

Nach hitziger Partie setzt sich Olching mit 3:1 durch und verteidigt die Spitzenposition im Stadtduell gegen den TSV Geiselbullach.

Der SC Olching bleibt die Nummer eins an der Amper. Die Mannschaft von Trainer Felix Mayer gewann in einem hitzigen Derby mit 3:1 (2:0) beim TSV Geiselbullach. Allerdings war der Sieg ein hartes Stück Arbeit. „Das haben wir uns selbst hart gemacht“, ärgerte sich Mayer. Nach einer scheinbar komfortablen 2:0-Pausenführung und personeller Überzahl gaben die Olchinger das Spiel beinahe noch aus der Hand. „Vor allem mit der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden“, sagte Geiselbullachs Spielertrainer Stefan Held.

Wie im Hinspiel hatten beide Vereine ihre Anhänger mobilisiert. Der Geiselbullacher Block kreierte sogar eine sehr schön anzusehende Choreographie auf der Gegengerade inklusive gelb-weißem Konfettiregen. Den Ton auf dem Platz gaben aber zunächst die Gäste an. Die Olchinger ließen Ball und Gegner gut laufen. Zumindest 14 Minuten ging der Bullacher Plan, defensiv kompakt zu stehen, gut auf. Doch mit feinem One-Touch-Fußball hebelten die Olchinger die TSV-Defensive aus und erzielten durch Omer Grbic das 0:1.

Nach 25 Minuten wurde es dann wild und aus Bullacher Sicht bitter: Nach einem Zupfer von Michael Scharpf gegen SCO-Regisseur Kerem Kavuk im Strafraum zeigte Schiedsrichter Farris Fatih (München) auf den Kreidepunkt und Scharpf die Rote Karte. Den fälligen Elfer von Ferenc Ambrus konnte Held entschärfen, den Nachschuss ebenfalls. Doch im dritten Versucht drückte Omer Grbic den Ball über die Linie.

In der Folge spielten die Olchinger die Zwei-Tore-Führung mehr oder weniger locker in die Pause. Mit der zweiten Spielhälfte zeigte sich SCO-Trainer Mayer alles andere als zufrieden. In personeller Überzahl schaffte man es nicht, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. „Diese Kritik muss sich die Mannschaft gefallen lassen“, sagte Mayer.

„Die Moral ist intakt“, zeigte sich TSV-Spielertrainer Held zufrieden. Als der kurz zuvor eingewechselte Lukas Bründl den Anschlusstreffer erzielte, war dann richtig Stimmung in der Bullacher Bude (65.). „Das war dilletantisch verteidigt“, mäkelte Mayer.

Die wackeren Bullacher drängten in der hektischen Schlussphase (mit Platzverweisen gegen Tim Greiner und Kerem Kavuk) weiter auf den Ausgleich. Doch der fiel nicht mehr. Stattdessen erzielte nach einem Konter Jakob Zißelsberger das 3:1.