SC Olching gewinnt Sparkassenpokal zum dritten Mal

Der SC Olching bejubelt den Sieg im Sparkassencup. – Foto: Dieter Metzler

Der SC Olching hat den Sparkassenpokal zum dritten Mal in Folge gewonnen. Die Sparkasse muss nun einen neuen Pokal stiften.

Der Wanderpokal der Brucker Sparkasse wandert endgültig in den Pokalschrank des SC Olching. Vor 300 Zuschauern gewann die Mannschaft von Trainer Felix Mayer am Sonntagabend im Amperstadion ein umkämpftes Finale gegen den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Moorenweis. Weil es bereits der dritte Olchinger Pokalsieg in Serie war, muss die Sparkasse für den kommenden Wettbewerb nach dem Reglement einen neuen Pokal stiften. Zusätzlich erhielt der SCO 600 Euro Siegprämie, Moorenweis bekam 350 Euro.

Der SC Olching hat den Sparkassenpokal zum dritten Mal in Folge gewonnen. Im Finale gegen den TSV Moorenweis setzte sich der Landesliga-Rückkehrer mit 4:2 durch. Auch im Spiel um Platz drei wurde es spannend: Der TSV Geiselbullach besiegte den SV Althegnenberg erst im Elfmeterschießen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen sorgte Omer Grbic nach 20 Minuten für den ersten großen Aufreger. Aus Moorenweiser Sicht war der Olchinger Führungstreffer aus klarer Abseitsposition gefallen. Die Proteste bei Schiedsrichter Leonhard Winkler blieben aber ohne Erfolg. Als Kerem Kavuk zwölf Minuten später auf 2:0 erhöhte, schien Olching die Partie früh im Griff zu haben.

Der TSV Moorenweis, bei dem Co-Trainer Tobias Heinzinger den privat verhinderten Cheftrainer Sebastian Baumert vertrat, kam jedoch noch vor der Pause zurück. Neuzugang Kilian Knöferl traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:2 und gab dem Außenseiter neue Hoffnung.

Diese erhielt zehn Minuten nach Wiederbeginn den nächsten Dämpfer. Nach einem Eckball bekam die TSV-Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Florian Hofmann traf aus kurzer Distanz zum 3:1. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss wurde es noch einmal eng: Elias Dietrich holte einen Elfmeter heraus, Benedikt Dumhard verwandelte sicher zum 2:3. In der Nachspielzeit sorgte Collins Idukpaye mit dem 4:2 für die Entscheidung.

„Wir sind dem Kampf entgegengetreten. Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen“, sagte Heinzinger nach dem Schlusspfiff. In der zweiten Halbzeit habe sein Team etwas nachgelassen, insgesamt sei das Finale aber ein guter Test für die bevorstehende Bezirksliga-Saison gewesen.

Olchings Trainer Mayer sah ebenfalls einen anspruchsvollen Pokalfight. „Das war für uns bei diesen Temperaturen seit Freitag bereits das zweite Spiel, das meiner Mannschaft viel abverlangt hat“, sagte er. Moorenweis habe viel Qualität im Team. „Wir hätten in der ersten Halbzeit aus unseren Chancen aber mehr machen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir den Ball häufig zu unsauber gespielt. Trotzdem hatten wir auch da ein Chancenplus.“

Schon zuvor hatte sich der TSV Geiselbullach im kleinen Finale Rang drei gesichert. Der Bezirksliga-Absteiger setzte sich gegen den A-Klassisten SV Althegnenberg nach Elfmeterschießen mit 5:2 durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden.

Außenseiter ärgert Bezirksliga-Absteiger

Für Althegnenberg war der Einzug ins kleine Finale bereits ein großer Erfolg. Trainer Marco Errichetti hatte vor der Partie als Ziel ausgegeben, Spaß zu haben und Geiselbullach „so lange wie möglich zu ärgern“. Genau das gelang dem SVA. Die Bullacher hatten zwar mehr Spielanteile, agierten aber zu umständlich, um klare Chancen herauszuspielen.